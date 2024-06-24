В этом году рекорд - большое количество мужчин призывного возраста стремится поступить в аспирантуру.

Аномальное количество мужчин призывного возраста решили податься в науку, поэтому решено изменить подходы поступления в аспирантуру. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в Facebook.

"Не секрет, что в последние два года стремительно возросло количество мужчин-студентов призывного возраста, которые вдруг вспомнили, что им нужно второе или третье высшее образование, аспирантура или докторантура. Жажда знаний - это замечательно. Фиктивное обучение - нет. Поэтому меняем правила поступления на аспирантуру в 2024 году", - отмечает он.

Министр сообщил, что единый вступительный экзамен (ЕВЭ) остается, а проходной балл в части теста общей учебной компетентности (ТЗНК) - 160 баллов.

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"И эта часть является обязательной для допуска к вступительным испытаниям заведения или учреждения. Иностранный язык сдается и является обязательным для поступления в магистратуру, но не является обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру. Однако срез знаний и общий уровень увидим и проанализируем", - написал он.

Лисовой сообщил, что поступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, которые не дают право на отсрочку от мобилизации.

"Акцент - на качество образования, поэтому приоритезируем дневную форму. И для того, чтобы не отрезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных, увеличиваем количество мест на бюджете - с 3 200 до 7 000", - добавил он.

Министр подчеркнул, что до начала полномасштабной войны ежегодно на аспирантуру (и бюджет, и контракт) поступали около 7-8 тысяч человек на основании экзаменов непосредственно в ЗВО и научных учреждениях.

При этом напомнил, что в этом году введен обязательный тест для поступления в аспирантуру - ЕВЭ, который также сдают и будущие магистры.

"И вот, в 2024, для сдачи ЕВЭ всего зарегистрировались 246 189 человек. 79% из них - это мужчины, среди которых почти половина претендует на поступление в аспирантуру. А если конкретнее - 91 561 человек призывного возраста. Рекорд всех рекордов", - подчеркнул Лисовой.

По его словам, вряд ли речь идет о том, что наука в Украине стала вдруг популярной.

"Сейчас такие цифры выглядят скорее как аномалия. Аномалия, которая вредит качеству образования, экономике (фиктивное обучение создает новые схемы и миллионы долларов в тени), а самое главное - национальной безопасности", - сказал министр.

При этом добавил, что система образования стала такой "дырой" для уклонения, это свидетельствует о симптомах ее запущенности, поэтому и начата комплексная трансформация.

"Нельзя жить в мире двойных стандартов, где одни защищают свободу, правду, достоинство и справедливость. А другие поступают наоборот и еще и учат детей первых. Так не должно быть. Обо всех фактах фиктивного обучения прошу сообщать в правоохранительные органы", - подчеркнул Лисовой.

Кто из студентов не может быть мобилизован

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2024 года действует новый закон, который изменил правила призыва. Согласно новому закону о мобилизации, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся по очной форме, не могут быть мобилизованы на военную службу.

Мобилизации в особый период не подлежат: ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты; научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень; педагогические работники учреждений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Мобилизация студентов невозможна также для учащихся дневной или дуальной формы для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

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