За ними охотятся коллекционеры: редкие украинские монеты могут стоить миллионы

Вес некоторых монет из драгоценных металлов может достигать 1 килограмма.

Среди памятных монет, выпущенных Национальным банком Украины, есть редкие экземпляры, в частности монеты из драгоценных металлов весом до 1 кг. Стоимость некоторых из них сегодня достигает миллионов гривень, говорится в репортаже портала "Минфин" из музея НБУ.

Один из самых ценных экспонатов – золотая монета, посвященная проведению в Украине масштабного спортивного события – чемпионата Европы по футболу 2012 года. Ее вес составляет 500 г чистого золота, а ориентировочная стоимость, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, оценивается в 6–7 млн грн.

В музее также представлены другие крупные монеты из драгоценных металлов. Их вес может составлять 500 г или 1 кг. Так, ценным экземпляром является инвестиционная серебряная монета "К 30-летию независимости Украины", которая весит 500 граммов и имеет локальное позолощение. В настоящее время ее стоимость, по словам Козырева, превышает 400 тыс. грн.

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Некоторые монеты имеют инкрустации драгоценными камнями. Например, памятная серебряная монета "Международный год астрономии" весит 1 кг и инкрустирована топазом весом 0,2 карата.

Среди редких монет также называют "25 лет независимости Украины", содержащую две унции золота. Она имеет небольшой тираж и почти сразу после выпуска разошлась среди коллекционеров.

"Она интересна по нескольким причинам. Во-первых, у неё очень маленький тираж. Во-вторых, монеты фактически сразу разошлись среди нумизматов. Поэтому такие экземпляры можно буквально пересчитать по пальцам – настолько редко они появлялись на рынке", – сказал аналитик.

К редким экспонатам относится и золотая монета номиналом 1 гривня 2010 года. Она воспроизводит дизайн оборотной гривны с изображением князя Владимира Великого, но изготовлена из золота.

В музее хранится также одна из самых редких монет серии "Оранта" – золотая монета номиналом 500 гривень. По словам представителей музея, именно такие крупные золотые и серебряные монеты являются одними из самых ценных экспонатов украинской нумизматики.

Памятные монеты в Украине – последние новости

В июле Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Украинский хлопок. Морской дрон Sea Baby", рассказывающую о легендарном надводном беспилотном комплексе Sea Baby, разработанном специалистами Службы безопасности Украины для выполнения боевых задач в Чёрном море.

НБУ принял решение в 2026 году выпустить памятную монету, посвященную Святому Папе Римскому Иоанну Павлу II и 25-летию его исторического Апостольского визита в Украину.

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