Мужчины, находящиеся за границей, будут обязаны проходить те же процедуры идентификации, что и в Украине.

Верховная Рада вместе с оборонными ведомствами страны работает над подготовкой законопроекта, предусматривающего мобилизацию мужчин, которые находятся за границей. Об этом рассказал представитель комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в эфире Радио Свобода.

"Это комплексный законопроект, который разрабатывается и депутатами, и Министерством обороны, и целой командой Генерального штаба вместе", – отметил нардеп.

По его словам, на голосование в сессионный зал законопроект планируют вынести в январе 2024 года. В первые дни заседания парламента в новом году документ представят в Верховной Раде.

"Украинцы, которые находятся за границей, должны проходить те же процедуры идентификации, как и те, что в Украине. Если ты будешь в списке тех, кто подлежит мобилизации, ты, конечно, получишь повестку. Это нормальный процесс. А дальше уже твой выбор – возвращаешься назад или остаешься там – и тогда это будет уже нарушением закона Украины", – пояснил парламентарий.

Он добавил, что одним из последствий, например, может быть – непредоставление консульских услуг. То есть будут проблемы с оформлением документов.

"Следующее – банк. Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть это удостоверение, непосредственно этот воинский учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты", – пояснил Ивченко.

Документ еще должен пройти регистрацию в парламенте, два чтения в сессионном зале и получить подпись президента.

Мобилизация беженцев

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины, проживающие в Германии и пригодные к военной службе, должны пополнить ряды украинской армии. Тех, кто ослушается, ждут санкции.

С тем в правительстве Германии указали, что не будет заставлять украинцев возвращаться, чтобы проходить военную службу в Украине.

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