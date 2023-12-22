Документ предлагает отправлять на фронт с 25 лет, "ограниченно годных" больше не будет, но новобранцы обязательно должны пройти подготовку на полигонах.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая опубликовала текущую редакцию законопроекта о мобилизации, где уже учтены замечания Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

На своей странице в Facebook она отметила, что излагает "кратко текущее состояние законопроекта (мобилизация, рекрутинг, прохождение службы и связанные нормы) с проработкой замечаний" Залужного. "Присоединяйтесь. Следующая публикация уже при регистрации", - написала Безуглая.

Так, по ее словам, минимальный призывной возраст по мобилизации составит 25 лет (вместо 27 лет сейчас). "Какая отсрочка такое и право на увольнение", - отметила депутат.

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В этот перечень входят лица с инвалидностью 1-2 группы (пока 2 группу оставили); те, кто имеют трое и более детей; если двое военнослужащих имеют ребенка, то 1 имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина). То есть, если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку.

В этом перечне также ситуация, если в семье есть несовершеннолетнее лицо с инвалидностью; если совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка).

Кроме того, речь идет об опекунах лица с инвалидностью 1-2 групп, которое признано в судебном порядке недееспособным; беременных женщин и женщин в декрете; только действующих нардепов (всех бывших убрали), избрание депутатом - основание для увольнения.

Также это женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Отсрочка, но не основание для увольнения: соискатели последовательного высшего образования, которым меньше или 30 лет; все ученые с научным званием; все преподаватели, работающие на полную ставку.

Определяется, что срочники не подлежат мобилизации в течение шести месяцев после увольнения. Также в течение двух лет после увольнения не подлежат мобилизации те, кто был мобилизован и уволен (кроме срочников).

Также устанавливается, что лица, освобожденные из плена, и женщины подлежат мобилизации только по желанию.

Основание для освобождения: лица, побывавшие в плену (недобровольно); генералы по решению военного руководства; лица, прослужившие во время действия военного положения 36 месяцев; те, кто заключил краткосрочный контракт во время мобилизации (лица 18-24 года, кроме лиц офицерского состава).

"Убираем право на отсрочку при постановке на воинский учет: госслужащих, правоохранителей, прокуроров, ГИС. Срочная служба: убираем срочную службу, увольняем срочников; все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (с 25 лет)", - написала Безуглая.

Подготовка к защите Отечества (выучка): вводится базовая общевойсковая подготовка до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях; вводится базовая военная служба по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку.

"Процесс мобилизации: местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше; мобилизация транспортных средств - расширение на всех, кроме физических лиц. Уточнение", - написала Безуглая.

Среди прочего, отметила она, на время военного положения предусматривается "ограничение прав уклонистов" и "усиление участия Национальной полиции".

Относительно воинского учета депутат отметила, что он касается всех граждан Украины в возрасте 18-60 лет. "Учет - не мобилизация! Учитывают всех, в том числе, кто имеет отсрочку и кого могут мобилизовать только по желанию", - отметила парламентарий.

Кроме того, она добавила, что военно-учетный документ - это сертификат защитника (где будет указано, является ли военнообязанным, имеет ли отсрочку, бронь и т.д.). Военный учет за рубежом определяет Кабинет министров Украины.

"Новые обязанности граждан: предоставить данные о месте жительства (пребывания) работодателю; пройти медосмотр во время мобилизации; самостоятельно явиться в ЦПАУ / ТЦК СП для уточнения данных (мобилизовать в ЦПАУ не могут! Только уточнить данные)", - написала Безуглая.

Кроме того, граждане будут постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВОД) во время действия военного положения (электронный аналог - сертификат защитника).

Среди прочего, прием на государственную службу и в правоохранительные органы будет происходить только в случае, если человек проходил базовую военную подготовку или базовую военную службу.

"Бронирование: КМУ - просмотр забронированных; новые критерии для бронирования в государственных органах (от 25 до 50%). Рекрутинг: в ЦПАУ, центрах занятости и центрах рекрутинга (только добровольно); прямой призыв в воинские части через рекрутинг", - рассказала депутат.

Относительно военной службы Безуглая написала, что мобилизованный во время подготовки - рекрут (нельзя задействовать, кроме подготовки; определяются возможности, физическая состоятельность, фактическая пригодность; меньшее денежное обеспечение).

"Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт. Если рекрут не проходит этап подготовки, то его можно уволить без дополнительных расходов для государства", - отметила она и добавила, что базовая военная служба - это рекрут.

Кроме того, убирается категория "ограниченно пригодный". "Остаются только годные и непригодные. Часть станет непригодными, часть - пригодными. Повторное прохождение ВЛК", - отметила депутат.

Также определяется возможность прохождения военной службы по призыву во время мобилизации по желанию лица, приговоренного к отбыванию наказания с испытанием.

В перечень социальной защиты входит отпуск 30 дней без разделения на части один раз в год (дается три раза за 36 месяцев мобилизации); отпуск 90 дней (без разделения на части) после плена для тех, кто продолжает служить; перечень семейных обстоятельств для освобождения определяются законом. "Сейчас и закон, и Кабмин - есть разногласия", - добавила парламентарий.

Варианты вручения повестки: в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки представителями ТЦК СП; по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейскими; по месту работы представителями ТЦК СП, работодателем, полицейскими; в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейскими.

"В заключительных положениях определяем обязанность для военного командования: проводить обязательную ротацию на линии соприкосновения - не более шести месяцев с определенным сроком на восстановление подразделения (прорабатывается); порядок увольнения срочников", - сообщила Безуглая.

Дополнительно предусматривается логистическое обеспечение войск во время действия военного положения с привлечением гражданских организаций.

"Дорабатывается: военные консалтинговые компании; неповиновение и служба в отдельных подразделениях за отказ выполнять боевое задание и т.д." - написала депутат.

Замечания Залужного к законопроекту о мобилизации

Как писал УНИАН, 21 декабря Безуглая сообщила, что Генеральный штаб ВСУ в целом одобряет новый законопроект о мобилизации и порядке прохождения военной службы, который сейчас дорабатывается в Верховной Раде. Но некоторые нормы из документа нужно убрать, считают в Генштабе.

Замечания от Залужного касаются в частности взятия всех женщин на воинский учет; обязательной ротации военнослужащих после трех месяцев на передовой и предоставления 90-дневного отпуска после 24 месяцев службы; назначения военнослужащих с инженерной специальностью исключительно на должности инженерного профиля и еще некоторых вопросов.

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