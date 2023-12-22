В немецком правительстве заявили, что стараются трудоустроить как можно больше беженцев, чтобы они не жили на социальную помощь.

Правительство Германии не будет принуждать украинцев, находящихся в стране, возвращаться, чтобы проходить военную службу, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) в комментарии немецким журналистам, пишет DW.

"Принуждать людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли – это не наш случай", – заявил глава немецкого Минюста.

По его словам, если власти Украины захотят призвать в армию мужчин, покинувших страну, это не будет иметь практических последствий для украинцев, живущих в Германии.

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"Для меня невозможно, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что, согласно нашей конституции, граждане Германии не обязаны этого делать против их воли", – отметил министр.

Он добавил, что власти ФРГ стремятся создать для беженцев такие условия, чтобы как можно больше их число быстрее получили работу и не жили на социальную помощь.

Вопрос возвращения беженцев

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины, проживающие в Германии и пригодные к военной службе, должны пополнить ряды украинской армии. Тех, кто ослушается, ждут санкции. По его словам, военнообязанных граждан Украины, которые живут в Германии или в других странах, попросят явиться в призывные пункты.

В Минобороны сообщили УНИАН, что на повестке дня нет вопроса о механизме наказания юридического давления на тех военнообязанных, которые находятся за пределами Украины.

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