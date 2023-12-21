Рассказываем, как будет проходить мобилизация мужчин в Украине, если они выехали за границу.

С момента полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины в стране объявлена мобилизация всех мужчин от 18 до 60 лет. Однако некоторые из них покинули территорию государства и выехали за границу. УНИАН выяснил, коснется ли мобилизация всех мужчин в Украине и тех, кого с нами нет.

Мобилизация в Украине 2023 - что будет с эмигрантами

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью сообщил в интервью WELT TV, Bild и Politico рассказал, что будет с мужчинами, которые выехали за границу во время войны. Он считает, что все мужчины, проживающие в Германии и годные к воинской службе, должны пополнить ряды украинской армии. Тех, кто ослушается, ждут санкции.

По его словам, военнообязанных граждан Украины, живущих в Германии или в других странах, попросят явиться в призывные пункты. Это приглашение касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

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Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно.

добавил Умеров.

Министр обороны Украины сказал, что справедливость важна. В будущем призывникам должно быть заранее ясно, как их будут обучать и экипировать, где и когда они будут служить и когда их освободят. Несмотря на запрет, многие украинские мужчины бежали за границу, чтобы избежать призыва в армию.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что мобилизация в Украине сегодня еще до 500 тысяч граждан, в лучшем случае, может занять год. Процесс должен проходить качественно - ради победы.

Каждый мобилизованный украинец должен пройти базовую подготовку, в идеале она занимает не менее чем три месяца, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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