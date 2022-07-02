Мобилизация в Украине продолжается пока что до 23 августа 2022 - на время действия военного положения в стране.

В Украине пока что до 23 августа 2022 года продолжается общая мобилизация населения из-за полномасштабной войны с Россией. В связи с этим военкоматы могут звонить военнообязанным и попросить прийти в соответствующее место для вручения повестки.

Как объяснили в Ассоциации работников Украины, хотя действующее законодательство Украины и не предусматривает вручение повесток в телефонном режиме, однако игнорировать это требование нельзя.

Вместе с тем, вручить повестку в телефонном разговоре работники военкомата не могут, поскольку военнообязанные должны поставить свою подпись в документах. Эксперты подчеркнули, что оспаривать такие действия во время военного положения почти бессодержательно, потому что сейчас судебная система функционирует ограниченно.

Отметим, что во время действия военного положения в Украине повестки могут вручать и на улице, в метро, на блокпостах и других общественных местах - это никак не противоречит законодательству.

Напомним, ранее как писал УНИАН, в Минцифры ответили, будут ли приходить повестки украинцам через Дию.

Юристы назвали, которые виды повесток в Украине и какое наказание возможно из-за их игнорирования.

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