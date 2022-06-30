Отметим, что изменения касаются порядка выдачи военных билетов военнообязанных и резервистов.

В Украине внесли изменения в положение о военном билете. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, и он уже вступил в действие.

В частности, изменения касаются порядка выдачи военных билетов военнообязанных и резервистов, отметили в Генштабе ВСУ.

Согласно тексту указа, размещенному на сайте президента Украины, отныне военный билет является документом, также удостоверяющим личность резервиста.

Также речь идет о том, что военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава является "документом, удостоверяющим личность военнослужащего (военнообязанного, резервиста) и определяет принадлежность его владельца к выполнению воинской обязанности".

Отмечается, что военный билет является "единым для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной специальной службы транспорта и других образованных согласно закону военных формирований, а также для военнообязанных и резервистов".

Руководитель волонтерского движения "Адвокаты ВСУ", юрист Евгения Рябека более подробно объяснила, на какие изменения стоит обратить внимание военнообязанным, пишет ZAXID.NET.

Ранее военный билет выдавался исключительно военнообязанным. Сейчас - и резервистам, а также всем членам других воинских формирований.

Теперь военные билеты будут выдавать при зачислении в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования.

зачислении в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования. Ранее военные билеты выдавались районными военными комиссариатами. Теперь в Украине исчезло такое понятие как "военкомат", зато появились "Центры комплектования и социальной поддержки" - именно они будут заниматься выдачей военных билетов.

Изменения коснулись и личных данных военных: теперь указание отчества становится необязательным.

В случае выезда за границу на более, чем 3 месяца военнослужащий (в том числе резервист) обязан сдать военный билет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и получить об этом справку. Военнослужащие СБУ и Службы внешней разведки должны сдавать военные билеты в свои спецподразделения и также получать справку.

В случае заключения под стражу военный билет будут изымать уже после вынесения приговора, когда человек будет приговорен к лишению или ограничению свободы.

Напомним, ранее в Минобороны Украины анонсировали электронный военный билет.

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