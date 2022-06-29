В Украине продолжается мобилизация и призыв в ряды ВСУ.

Пропагандистские СМИ в России продолжают распространять фейки, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Среди таких - вопросы мобилизации военнообязанных из-за полномасштабной войны и военного положения в нашей стране.

В Минцифры рассказали, действительно ли украинцам будут отправлять повестки в армию через "Дию".

На вопрос журналиста о том, будут ли через приложение в смартфоне отправлять сообщения из военкоматов, министр цифровой трансформации Михаил Федоров ответил:

"Во-первых, не читайте российские СМИ, потому что они работают с фейками и дестабилизируют нашу страну. Во-вторых, такого точно не будет никогда", - отметил министр.

Ранее в Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли самые распространенные фейки о призыве на службу женщин Украины.

Как писал УНИАН, в командование ВСУ подробно объяснили, кому должны выдавать повестки.

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