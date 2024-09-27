Волонтер, переехавшая в Винницкую область из под Бахмута неожиданно получила средства на собственное жилье на Житомирщине от предпринимателя, которого поразила сила духа женщины. Бизнесмен случайно прочитал материал о ее волонтерской деятельности, детях и слепой маме и решил помочь.

Светлана Ивченко из села Переездного выехала из-за российского наступления. Женщина остались без жилья и без работы, с детьми и слепой мамой нашла приют в Винницкой области в заброшенном доме. Но не отчаялась и продолжала помогать таким, как и сама, переселенцам, передавала собственные закрутки ребятам на передовую.

Ее историю опубликовали СМИ и после этого произошло чудо, рассказывает женщина. Бизнесмен Алексей Владимиров увидел публикацию и решил купить ей домик с большим участком для огорода.

"Это дом в Житомирской области, там сейчас живет моя старшая дочь, она уже взрослая, и это она подыскала нам такой вариант, чтобы мы были все рядом. Но у меня к сожалению, кроме долгов, ничего нет. Я не просила о помощи, не могу брать кредитов. Поэтому когда вот так, неожиданно, после общения с журналистами вдруг откликнулся совершенно незнакомый мне человек и без всяких условий просто дал деньги - я сразу даже не поверила. Я не знаю этого человека, он просто передал нужную сумму. Мы конечно, благодарны, я считаю это настоящим чудом", - говорит Светлана.

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Сам благотворитель чудом это не считает. Говорит, решил помочь, потому что именно такие люди заслуживают поддержки.

"Меня поразила сила духа этой многодетной мамы. Сейчас сложные времена для всех, постичь необъятное невозможно. Но здесь я увидел, как женщина из последних сил не только держит собственную семью, но и поддерживает других, делает все, что может, и даже больше. И показалось, что она - помогает, а ей самой помочь некому. Именно таких людей стоит вовремя спасти от уныния. Дети не должны жить как придется, в холоде и без условий", - рассказал Алексей Владимиров.

Теперь Светлана Ивченко планирует переезд и уже ищет себе работу на Житомирщине. Больше всего радуется тому, что дети теперь будут иметь собственное жилье, а она получила шанс на новую жизнь.