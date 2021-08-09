Лариса Козовая

Уход яркой личности не может остаться за кадром. Так не бывает, потому что вместо нее остается дыра. И дело отнюдь не в любви (одним – нравится, кому-то – не очень), а в мощном потоке энергии, способной на полярные вещи – испепелять и возрождать. Таким был Александр Ройтбурд. Гражданин и патриот, известный художник и очень непростой человек...

Его работы экспонировались в разных странах мира, получили постоянную прописку в отечественных галереях, за рубежом и в частных коллекциях. Ройтбурда называют самым дорогим (в 2009 году его "Прощай, Караваджо" ушло с молотка почти за 100 тыс. долларов) и самым эпатажным художником современной Украины. Он – основатель ассоциации "Новое искусство", руководил Центром современного искусства Джорджа Сороса в Одессе, а несколько лет назад возглавил Одесский художественный музей, в который вложил все свои силы и душу. В созданный им клуб "Маразли" вошли меценаты – их взносы пошли на развитие музея, в частности, отремонтировали несколько залов. Удалось обновить коллекцию, плюс нестандартные взгляды директора – и в старинное здание-памятник архитектуры вновь повалили экскурсии. Говорят, что при новом директоре музей получил еще один шанс – это признали даже враги, которых у Ройтбурда накопилось немало...

Его работы экспонировались в разных странах мира, получили постоянную прописку в отечественных галереях, за рубежом и в частных коллекциях

Утверждать Александра директором худмузея областной совет не хотел. Неприкрытая ненависть, агрессия и недостойные выпады отдельных депутатов вызывали ужас даже в рядах их коллег. Оскорбления, поклепы, абсурдные обвинения, грязь... Против Ройтбурда выступили представители "Оппозиционного блока", заявив, что тот якобы пишет картины… дерьмом.

"Чтобы так говорить, нужно быть идиотом. Вот они идиоты и есть...", - парировал художник.

При этом оппоненты игнорировали сам факт победы Ройтбурда в соответствующем конкурсе, не замечали его популярность и вес… Не благодаря, а вопреки директором худмузея в 2018 году он был все-таки назначен – тогдашний председатель ОГА Максим Степанов заключил с ним пятилетний контракт. Но спустя всего полтора года разразился очередной еще более громкий скандал – облсовет досрочно расторг с Александром Ройтбурдом трудовой договор. Возможным это стало в силу договоренностей, заключенных между представителями фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Такой себе поворот – удар ниже пояса…

Случившееся вызвало гнев активистов, деятелей культуры и представителей бизнес-кругов. Под стенами областного совета собрался многочисленный митинг. В числе участников были жители Одессы, Киева, Львова и других городов... При этом сам художник считал: масштабный протест не за него, и даже не за музей. Суть – в желании людей жить в свободной цивилизованной стране, изжившей элементы "совка". Мол, ряд депутатов возомнили себя феодалами: дескать, мы – простолюдины-лохи, а они – крутые пацаны. "В принципе, это всегда – одна из причин любой революции", - сказал мне тогда Александр, назвав митинг культурным майданом за ценности, одна из которых – свобода... Думается, именно личная неприязнь и неприятие его мировоззрения стали причинами яростной травли, которой подвергся художник.

Нужно отдать ему должное: несмотря ни на что, он всегда писал то, что хотел и как считал нужным. Не щадил и себя. Не зря в числе его работ – ироничные автопортреты. Его картины часто шокировали, а колкости буквально выбешивали оппонентов. А он не боялся экспериментов, осуждения масс и был нестандартен во всем. Будь то творчество, выбор друзей, манера общения или одежда. То была истинная свобода творца, которую никто не смог у него отобрать.

Нужно отдать ему должное: несмотря ни на что, он всегда писал то, что хотел и как считал нужным. Не щадил и себя

Даже став депутатом облсовета (в прошлом году), он оставался самим собой и боролся. В 2020-м Приморский райсуд Одессы признал его увольнение незаконным, а спустя всего несколько месяцев это решение апелляция отменила: шутка ли, обжаловал сам облсовет! Адвокаты художника обратились в Верховный суд Украины, который правоту Ройтбурда подтвердил.

Так, годы борьбы завершились победой, отнявшей массу драгоценного времени и здоровья.

"Никогда не страдал от избыточных ожиданий (от власти), но на меня вылили столько дерьма, что в глазах сосуды полопались", - сказал он мне сгоряча.

Уйти в 59 – слишком рано для такой глыбы как Саша... Саша - так называли его близкие и друзья.

Нет. Друзьями (приятелями) мы не стали. Не случилось или не суждено. Но два года назад была яркая встреча – интервью, последний вопрос которого был о музее. Точнее о том, зачем творческой личности чиновничий стул – место директора?

"Меня уговорили..., а потом понял: это – моя миссия", - ответил Александр. Выполнена ли она? Сложно сказать. С одной стороны – он давно всем (и себе) доказал, что должен был и хотел. С другой – незавершенные проекты, в числе которых создание в Одессе необычного музея… Старт дан. Будет ли достойный преемник?