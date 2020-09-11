За совершенное Ткаленко грозит до 8 лет лишения свободы.

Прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Виталия Ткаленко, который 1 июня "заминировал" мост Метро в Киеве.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Во время досудебного расследования установлено, что мужчина изготовил муляж взрывного устройства и пришел с ним на мост Метро, откуда позвонил по спецлинии 102 и сообщил о подготовке взрыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за совершенное Ткаленко грозит до 8 лет лишения свободы.

Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.

"Минирование" моста Метро в Киеве: что известно

1 июня 32-летний житель Киева Ткаленко позвонил в полицию с угрозой взорвать столичный мост Метро. Злоумышленника задержали. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили.

2 июня Ткаленко сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Ткаленко пояснил, что сделал ложное сообщение о минировании моста с целью привлечь внимание к проблемам в его жизни.

3 июня Днепровский райсуд Киева избрал Ткаленко меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в 315,3 тыс. грн.

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Автор: Антонина Доломанжи