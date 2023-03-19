Германия первой заявила о своей готовности арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю. Это очень символичное заявление, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Безупречно. Международный ордер следует исполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления "подозреваемого Путина В.В." в их юрисдикции он будет немедленно арестован", – написал Пололяк в своем Твиттер.
Роль Германии в российской агрессии против Украины
Многие аналитики и официальные лица неоднократно утверждали, что Германия несет как минимум моральную ответственность за то, что путинская Россия напала на Украину.
Например, глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что Ангела Меркель, будучи канцлером Германии, приняла ряд решений, которые сделали возможным полномасштабное вторжение России в Украину.
Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Восточной Европы неоднократно предупреждали, что "Северный поток" нужен Кремлю в качестве энергетического оружия. Однако Берлин это игнорировал, что даже немецкая пресса охарактеризовала как "самый большой позор Германии".
Также известно, что в последние годы Меркель лично блокировала любые поставки оружия Украине. Параллельно Германия платила России сотни миллиардов евро за газ и нефть, финансируя ее подготовку к войне.