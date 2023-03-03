На посту канцлера Меркель приняла ряд решений, которые в итоге сделали возможной агрессию России.

Ангела Меркель, будучи канцлером Германии, приняла ряд решений, которые сделали возможным полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом заявила глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью немецким телеканалам RTL и n-tv.

Первой крупной ошибкой в этом плане депутат считает отказ Германии открыть для Украины путь к членству в НАТО. По словам Циммерманн, в 2008 году многие страны НАТО выступали за скорейшее принятие Украины в Альянс, но Германия и Франция тогда выступили против из-за позиции России.

"[Это] было большой ошибкой со стороны французов и Ангелы Меркель в то время", – считает немецкий депутат.

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По мнению Штрак-Циммерманн, теперь Германии придется переосмыслить весь период правления Ангелы Меркель и "особенно историю последних нескольких лет, полных просчетов".

Ангела Меркель и российское вторжение в Украину

Отказ Германии и Франции дать Украине перспективу членства в НАТО на саммите 2008 года – не единственное решение, которое считают одной из предпосылок российской агрессии. Главным символом немецкой беспринципности стало строительство Северного потока – 2, на которое Меркель согласилась уже после российской гибридной агрессии 2014 года, причем проигнорировав все предупреждения.

Вскоре после отставки Меркель с поста стало известно, что она лично блокировала любые поставки оружия в Украину уже в условиях российской гибридной агрессии и даже на фоне концентрации российских войск вдоль украинских границ в 2021 году.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Меркель долгое время никак не комментировала случившееся, а потом заявила, что всё равно считает правильными все принятые ею решения – и блокирование членства Украины в НАТО, и строительство Северного потока-2.

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