Защищая российский газопровод, Берлин изолирует себя внутри Европы и настраивает против себя Вашингтон, а политическая цена достройки этой "трубы" уже стала слишком высокой.

Насколько дорогим может стать газопровод из России для правительства Германии? Стоит ли он того, чтобы принести в жертву весь немецкий престиж во внешней политике? Стоит ли он того, чтобы изолироваться от Евросоюза и испортить отношения с новым президентом США Джо Байденом? Как вообще "помирить" российскую "трубу" с немецкими климатическими целями? И должно ли немецкое правительство поддерживать газопровод, который принесет пользу режиму в России? Ведь во всем остальном Берлин противостоит российской политике.

Об этом пишет Der Spiegel. Годами правительство Германии держится за экономически сомнительный и политически ошибочный проект, который стал детищем президента России Владимира Путина и его друга экс-канцлера Герхарда Шредера. Чем больше Европа сопротивляется проекту, тем более упрямо немецкое правительство цепляется за него. Все труднее найти другое объяснение такому поведению, кроме чувства гордости.

"И это при том, что Берлин предстал перед большим и более важным вопросом: может ли немецкое правительство достичь самопровозглашенной цели стать более важным игроком в глобальной политике? Его поведение в отношении "Северного потока-2" говорит, что нет. Газопровод стал самой унизительной внешнеполитической проблемой Германии", - говорится в статье.

Читайте такжеСША заявили, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасностьС самого начала утверждения Берлина о том, что природа "Северного потока-2" сугубо экономическая, а не политическая, были сомнительными. Газопроводы всегда носят политический характер. И это особенно касается "Северного потока-2". Потому что он будет транспортировать газ из России в Германию через Балтийское море. Он позволит "Газпрому" обойти газотранспортные системы в Украине и Беларуси, сделав эти страны еще более зависимыми от России. Потому что они потеряют транзитные доходы. Новая "труба" также обеспечит российское правительство дополнительным потоком иностранной валюты.

Это противоречит духу санкций, которые Европа ввела против режима в Кремле, который годами не скрывал своей враждебности к Евросоюзу. А недавно отравил и бросил за решетку оппозиционера Алексея Навального. Наиболее эффективным оправданием адвокатов "Северного потока-2" в последние годы был Дональд Трамп и санкции США против проекта.

"Мы не позволим им диктовать, где мы будем покупать газ", - говорили сторонники российской ГТС.

Но Дональд Трамп проиграл на выборах и потерял свой пост. К тому же, американцы далеко не единственные, кто против газопровода. На самом деле, самый сильный аргумент против "Северного потока-2" даже не имеет ничего общего с США. Этот газопровод - антиевропейский. И правительство Германии становится все более изолированным в ЕС из-за этой проблемы.

Почти каждая страна Восточной Европы против российского проекта, особенно Польша и страны Балтии. Проект усиливает критиков, которые считают Германию двуликим гегемоном, который говорит о европейских ценностях, но продвигает лишь собственные интересы. В прошлом месяце Европарламент проголосовал против "Северного потока-2". Еврокомиссия тоже критиковала газопровод, желая сократить зависимость континента от единого поставщика. Даже Франция скептически относится к нему.

Читайте такжеSueddeutsche Zeitung: Германия пытается сделать "Северный поток-2" проектом всего ЕС"Северный поток-2" даже не дает четкой экономической выгоды. Он удвоит поставки газа из России. Но потребление этого ресурса падает. И это падение продолжится, если Германия хочет достичь своих климатических целей к середине века. Тех ГТС, которые уже существуют, вполне хватит. Россия теперь говорит о поставках экологически чистого водорода через "Северный поток-2" в будущем. Но такие перспективы не точны и они не решают политическую дилемму.

Конечно, частные компании, участвующие в проекте, могут попробовать на свой страх и риск достроить последние несколько километров "Северного потока-2". В конце концов, они инвестировали миллиарды долларов. Но пугает то, насколько активно некоторые политики в Германии защищают российскую трубу. А особенно яро это делают лево-центристы из Социал-демократической партии, которую когда-то возглавлял Шредер. Входящая в СДПГ Мануэла Швезиг основала даже фонд защиты окружающей среды, который должен помочь "Северному потоку-2" обойти санкции США. Такие авантюры вредят международным позициям Германии.

Читайте также"Плохая сделка для Европы" : у Байдена озвучили позицию по " Северному потоку-2"Правительство Германии загнало само себя в угол, поддерживая российский газопровод. И это можно объяснить экономическим эгоизмом или политической наивностью. Но во всяком случае это рана, нанесенная себе самостоятельно. Было бы лучше избавиться от "Северного потока-2" сейчас, чем понести политический и экономический вред из-за его достройки.

Канцлер Ангела Меркель должна прекратить поддерживать проект, даже если это будет означать, что компаниям придется выплатить компенсации. С политической точки зрения, это будет больно сделать. Но немецкое правительство должно рассматривать это как расплату за допущенные ошибки, а также как урок на будущее.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань