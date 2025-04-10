Известная креативами Третья штурмовая бригада снова поразила нестандартной рекламой рекрутинга. Авторы с юмором интерпретировали глобальную неопределенность и турбулентность, охватившую мир.

В telegram-канале бригады опубликовали видео с "предсказанием" событий ближайшего будущего с "очень неожиданными проявлениями". Стихийные бедствия, уличные протесты и экономический кризис, спровоцированный обвалом фондовых рынков, вызвал третью мировую, а затем и первую межгалактическую войну. К счастью, она добирается и до Москвы: Кремль в огне, на улицах - реклама Третьей штурмовой.

В ролике использовали голливудскую классику - Рэмбо, Годзиллу, зомби, пришельцев, которые потеряли корабль и были захвачены в плен бойцами Третьей штурмовой.

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Кадры апокалипсиса прерывает успокаивающий голос ведущего программы "Николина погода": "Пусть проблемы и невзгоды не делают вам в жизни погоды. А еще помним, что Третья штурмовая готова к любому сценарию".

"Присоединяйся к Третьей штурмовой и вывезешь все на уверенном, потому что Тройка готовит к любому сценарию. В нашем арсенале - новейшее оружие, наземные, воздушные роботы, и собственная KillHouse.academy, где учим этим управлять. Вызовы будущего не страшны, если ты - в Тройке", - написали в бригаде.

В связи с формированием Третьего армейского корпуса бригада расширяет ректуринг. Нужны специалисты на боевые и тыловые должности. Сейчас открыты вакансии для инженеров, электриков, автослесарей, водителей, психологов, поваров и другие - полный перечень на сайте подразделения. Молодежи доступны контракты 18-24 с четко определенным сроком службы и финансовыми бонусами.