В Украине этот праздник отмечают уже девять лет.

В Киеве девятый раз отметили Международный день презерватива, который празднуется в канун Дня святого Валентина - 13 февраля.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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В одном из столичных художественных центров организовали выставку, на которой создали арт-объект "Коридор любви". Примечательно, что локацию украсили гирляндами, а на них повесили презервативы. В центре инсталляции — 20-летний бонсай, который символизирует мудрость. Организаторы объясняют: главная цель - напомнить парам, почему пользоваться презервативами важно.

"Очень приятно, что много презервативов сегодня можно получить бесплатно. Взяла для себя, для друзей, для, возможно, коллег по работе и передам им, что безопасный секс - это залог нашего здоровья", - прокомментировала одна из посетительниц мероприятия.

Подробности узнавайте в сюжете:

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Автор: Юрий Годован