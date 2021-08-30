Все школы города начнут учебный процесс очно.

Мэрия Львова не рекомендует школам собираться на торжественныелинейки по случаю 1 сентября.

Об этом информирует пресс-служба Львовского городского совета.

Согласно сообщению, сейчас Львов находится в "зеленой" карантинной зоне, поэтому все учебные заведения начинают учебный процесс очно.

По словам мэра города Андрея Садового, Львов уже давно отказался от традиционных линеек на 1 сентября.

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"Каждая школа самостоятельно продумывает, как достойно отметить первый день нового учебного года. Кроме того, не надо забывать, что коронавирус не исчез, и динамика сейчас не является хорошей, поэтому надо быть осторожными. В нашей больнице скорой медицинской помощи за последние 3 недели удвоилось количество больных COVID-19, поэтому не стоит собираться вместе большим количеством", – посоветовал мэр.

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Автор: Светлана Макринская