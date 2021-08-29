Решение проводить праздничные мероприятия или нет оставили за администрацией школы.

Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать ограничительные противоэпидемические меры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными, а решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы.

Читайте такжеВ Минобразования назвали условие полноформатного обучения детей с 1 сентябряЕсли же решено организовать праздничные торжества (торжественную линейку), Минздрав рекомендует организовывать их под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке), стараться не смешивать детей разных возрастных групп/классов, избегать образования толпы, следить за соблюдением физического дистанцирования – 1,5 метра.

Также министерство рекомендует воздержаться от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы, максимально сократить время проведения мероприятия.

Если же праздник не предусматривает скопления детей, тогда рекомендуется организовать празднование в пределах каждого класса отдельно, вместо активности в помещении выбирать вариант празднования под открытым небом или же организовать День знаний в интерактивной форме.

Напомним, что у министра образования Сергея Шкарлета относительно линеек на праздник Первого звонка в школах — свое мнение. Он рекомендует школам не отказываться от такой формы праздника, но проводить ее в сокращенном виде и с учетом социальной дистанции.

Автор: Леся Лещенко