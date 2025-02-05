Мэр Каменского Белоусов показал, как власти модернизировали бомбоубежище

По словам мэра, проект предусматривал полный капремонт всех помещений укрытия.

В городе Каменское Днепропетровской области власти продолжают модернизировать и восстанавливать бомбоубежища: мэр города Андрей Белоусов показал, как выглядит после капитального ремонта бомбоубежище на территории 7-й больницы.

"Сегодня вместе с заместителем начальника Днепропетровской ОВА Ириной Грицай и директором департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Светланой Мошкивской открыли после капитального ремонта бомбоубежище на территории 7-й больницы", - рассказал Белоусов.

По словам мэра, проект предусматривал полный капремонт всех помещений укрытия.

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"В частности, там создан современный медицинский пункт, столовая, санитарные узлы с учетом потребностей маломобильных посетителей. Заменены все сети, установлена современная вентиляционная система, подключен мощный дизельный генератор, проведена внешняя гидроизоляция помещения и заменены двери", - сообщил городской голова.

Белоусов подчеркнул, что теперь бомбоубежище отвечает всем современным проектным нормам и безопасно и комфортно для использования.

"Ремонт был выполнен за счет государственного бюджета в софинансировании с городским. От имени нашей громады благодарим областную военную администрацию за поддержку этого важного проекта", - добавил он.

Также Белоусов подчеркнул, что и дальше будет работать, чтобы медицина в Каменском соответствовала самым высоким стандартам, которых заслуживают ее жители и медицинский персонал.

"В настоящее время в городе продолжаются ремонтные работы в крупнейших больницах: благодаря выигранному гранту от Европейского инвестиционного банка проводятся ремонты в больницах № 7, № 8 и № 9, а также обновляется амбулатория на территории 7-й больницы", - отчитался мэр.

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