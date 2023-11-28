Собраны самые главные факты, известные о жизни жены руководителя ГУР Минобороны Украины.

Жена руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна Буданова оказалась в центре внимания после отравления, и многие интересуются ее биографией.

УНИАН собрал важнейшие факты из биографии Будановой. В частности, по сведениям движения "Чесно", она родилась в поселке Ставище Киевской области 3 августа 1993 года и получила образование психолога, волонтерила, пыталась заниматься политикой - в 2020 году баллотировалась в депутаты Киевского горсовета 9-го созыва, позже была советницей мэра Киева по вопросам предотвращения коррупции.

Жена Буданова в интервью elle.ua раскрыла секреты из личной жизни. В частности, она рассказывала о покушениях на свою семью и о жизни во время войны.

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Что Буданова рассказывала о покушениях

"Расскажу вам об одном из таких случаев, который произошел в первые месяцы полномасштабного вторжения. Кирилл Алексеевич за несколько стен от меня находился на совещании, а я зашла в одну из комнат почитать кое-какие документы. Сняла ботинки и прилегла на диван напротив окна. И через несколько минут я слышу звук, который не спутаешь ни с чем, - звук прилета ракеты. Я босая, с ботинками в одной руке, с документами в другой. Это может показаться странным, но первой в моей голове тогда промелькнула мысль: "Надо прикрыть лицо, тогда если и умру, то хотя бы с не посеченным лицом", - говорила она.

Женщина добавила, что "была готова ко всему, но не ожидала, что в воздухе будет стоять густая, как туман, серая пыль". "От нее сразу краснеют глаза, и идет сильный едкий запах. Я вспомнила, что надо дышать носом, чтобы маленькие частички стекла не попали в трахею. В этот момент я выбежала к двери, Кирилл Алексеевич бежал мне навстречу. В этот день мы потеряли нашего побратима...", - поделилась жена Буданова.

"После всех пережитых покушений на нашу семью, на моего мужа, на меня мы иначе воспринимаем каждый день своей жизни. В моменты, когда тебя пытаются убить, похитить, взорвать авто или вырезать дверь в твоей квартире, ты уже начинаешь думать не только о себе. У меня очень узкий круг общения не потому, что я какая-то не такая, а потому, что забочусь о близких, которые всегда будут подвергаться опасности из-за общения со мной", - отмечала она.

Что рассказывала Буданова Марианна о полномасштабном вторжении РФ

"Вечером 23 февраля муж сказал мне, что в 5:00 утра начнется полномасштабное вторжение. Мы собрались и поехали к нему на работу, и с тех пор мы находимся не дома. Сказать, что готовились как-то особо, не могу: документы, телефоны, комплект одежды на определенное время. С тем и поехали. Уже вечером я наблюдала за подготовкой первых групп спецназовцев, которые должны были отправиться в Гостомель, за выдачей оружия и амуниции. Все были в ожидании, в 12 часов ночи мальчики ели гамбургеры из Mcdonald's. И были готовы к бою", - отмечала она.

Жена главы ГУР подчеркивала, что "лично никуда уезжать от семьи не собиралась". "Мы все время находились и находимся в Киеве... Скажу откровенно: у меня не было никакого страха или паники. Как жена военного, который был трижды ранен (два ранения средней тяжести и одно тяжелое), я морально была готова к любым сценариям. Поэтому я действовала четко и уверенно: делала то, что мне говорили, все действовали как единая команда и одно целое", - подчеркивала собеседница.

Что рассказывала Марианна Буданова о жизни своей семьи

"Надо понимать, что мирного времени как такового для моей семьи почти не было. Через несколько месяцев после того, как я познакомилась со своим будущим мужем, начали разворачиваться драматические события на Майдане. Потом, как вы знаете, все пошло-поехало: аннексия Крыма, бои на Донбассе. Потом началась АТО, куда Кирилла отправили одним из первых. Я привыкла жить в постоянном состоянии подготовки и ожидания. Поэтому для меня первые дни вторжения не стали потрясением...", - поделилась женщина.

Жену Буданова отравили - сегодня это стоит знать

28 ноября СМИ сообщили, что Марианна Буданова пережила отравление. По сведениям источника УНИАН, жена главы ГУР лечится в одном из украинских медучреждений.

Позже журналисты узнали, что вместе с Будановой отравление получили еще нескольких сотрудников Главного управления разведки. Отмечалось, что до отравления Буданова жаловалась на плохое самочувствие, и уже после анализов была выявлена проблема.

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