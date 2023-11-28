Скорее всего, яд был в пище.

Жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианна после отравления прошла первый этап лечения. Отравление подтвердилось еще у нескольких работников ГУР.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовом блоке. По данным собеседников, жена Буданова жаловалась на ухудшение самочувствия.

"По жене Буданова (отравлению - УНИАН) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которое выявило отравление", - рассказали источники.

Жену Буданова "скорее всего отравили через еду". Ей уже лучше. Марианна прошла первый этап лечения.

"Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто исполинские немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - сообщили источники.

Отравление Марианны Будановой

Напомним, жену главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

"Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", - рассказали источники.

После длительного ухудшения состояния здоровья Марианну Буданову госпитализировали. Она уже завершает курс лечения и будет под наблюдением. Расследуется попытка убийства.

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