1 мая столичное метро возобновило полноценную работу после месячного локдауна.

В киевском метро во вторник вечером наблюдалось непривычно мало пассажиров, некоторые из них решили проигнорировать карантинные меры и сняли защитные маски.

Соответствующие фото опубликовал сайт "Сегодня".

В частности, на кадрах можно увидеть пустую станцию "Лукьяновская", которая обычно пользуется популярностью у пассажиров. В вагонах поездов пассажиры есть, но маски надеты не на всех.

Значительно больше людей на "Льва Толстого" и "Золотых воротах", но привычной толкучки там нет. Вероятно, низкий пассажиропоток в подземке связан с майскими праздниками и затяжными выходными.

На станции "Майдан Незалежности" людей также не много, в масках - не все.

Локдаун в Киеве: подробности

С 1 мая в столице ослабили карантинные ограничения. Почти месяц в Киеве действовал жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

В частности, общественным транспортом разрешили пользоваться без специальных пропусков, в городе открылись ТРЦ, рынки, театры и кинотеатры.

С 5 мая в столице снова заработают школы и детские сады.

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Автор: Юрий Годован