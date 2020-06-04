Садовый хочет, чтобы парламент взялся за расследование "мусорной блокады" Львова

Власти Львова готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы.

Городской голова Львова Андрей Садовой обратился к Верховной Раде с инициативой создать временную следственную комиссию для расследования событий «мусорной блокады» во Львове.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Официально обращаюсь к Верховной Раде Украины с инициативой создать временную следственную комиссию для расследования событий, связанных с организацией «мусорной блокады» Львова. Прошло 4 года с момента поджога Грибовичского полигона и начала блокады. Следствие продолжается. Фигурантами расследования являются бывшие высшие должностные лица, а также действующие народные депутаты. Мы готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы», - заявил он.

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В обращении на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова отмечается, что события, которые развернулись после пожара 28 мая 2016 года на Грибовичском полигоне твердых бытовых отходов, нарушили обеспечение нормальной жизнедеятельности Львова, его жителей и окрестных населенных пунктов и создали чрезвычайно высокий риск наступления экологической катастрофы в городе и соответствующем регионе.

«Более того, в результате всех этих обстоятельств при тушении пожара погибли трое работников ДСНС Украины и, вероятно, еще один работник коммунального предприятия, который до сих пор является пропавшим без вести. Эта блокада и ее последствия получили общественный резонанс на всю Украину. Цинизм ситуации заключается в том, что «мусорная блокада» Львова организовывалась и выполнялась по политическим мотивам и в то время высшими должностными лицами государства со злоупотреблением ими предоставленной им власти», - подчеркнул Садовый.

Он отметил, что правоохранительным органам уже были поданы соответствующие заявления об организации «мусорной блокады» во Львове, к которым добавлены доказательства и предоставлены соответствующие показания.

«Насколько мне известно, на сегодня досудебное расследование продолжается. Однако, учитывая большой общественный интерес этого дела, а также то обстоятельство, что организаторами и фигурантами дела, связанного с «мусорной блокадой» города Львова, являются должностные лица государства, в том числе действующие в настоящее время народные депутаты Украины, мотивами которых были исключительно корыстные политические цели, я обращаюсь к вам с просьбой вынести на голосование Верховной Рады Украины и соответственно создать в соответствии с Законом Украины «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» временную следственную комиссию по расследованию событий, связанных с организацией «мусорной блокады» Львова, целью которой было получение корыстных политических дивидендов и которая стала причиной чрезвычайной экологической ситуации в городе и регионе», - призвал Садовый.

Справка УНИАН. Львовский полигон твердых бытовых отходов (Грибовицкая свалка) - единственное легальное место для скопления мусора из Львова и близлежащих сел. Действовал с 1958 года вблизи села Большие Грибовичи возле Львова. Площадь свалки составляет более 38 га. Свалку обслуживает ЛКП «Збиранка».

28 мая 2016 года на полигоне вспыхнул масштабный пожар. Тушение пожара продолжалось в течение двух дней, а 30 мая, когда спасатели практически ликвидировали возгорание, на полигоне произошел оползень мусора. В результате под завалами оказались трое работников ГСЧС, тела которых нашли без признаков жизни уже на следующий день. Среди тех, кто попал под завал мусора, вероятно, был и эколог коммунального предприятия «Збиранка». Его не нашли до сих пор.

В 2017 году, через год после трагедии, Грибовицкую свалку закрыли для эксплуатации.

Также почти год длилась так называемая «мусорная блокада» Львова, во время которой другие полигоны не принимали мусор из города.

Садовый, который также является председателем партии «Объединение «Самопомощь», обвинил в блокаде в то время президента Петра Порошенко, который якобы таким образом пытался оказывать давление на народных депутатов из фракции «Самопомощь».

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