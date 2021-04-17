В городе продлили усиленный карантин, однако с определенными послаблениями.

Во Львове с понедельника, 19 апреля, за школьные парты вернутся ученики 1-4 классов и разрешат работу летних площадок ресторанов.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Но все это со строгим соблюдением всех карантинных требований! Нарушителей закроем в тот же день. На сегодняшний день городские больницы загружены на 63%. Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор остается неутешительной. Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии. Не пренебрегайте карантинными правилами", - подчеркнул Садовый.

Как передает корреспондент УНИАН, во Львове состоялось заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором решили продлить в городе карантин до 4 мая.

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Однако с понедельника могут возобновить свою работу по отдельному протоколу непродовольственные рынки.

Карантин во Львове

Львов и область с 25 марта находятся в «красной» зоне эпидопасности распространения COVID-19.

В городе закрыты музеи, театры, ТРЦ, непродовольственные рынки и развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только навынос или на доставку, транспорт - в режиме спецперевозок. Школы переведены на дистанционное обучение, все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают.

По состоянию на утро 16 апреля во Львове и Львовской области подтверждены 121 653 случая инфицирования коронавирусом, из них 2 975 - летальные. За минувшие сутки лабораторные центры провели 2 442 ПЦР-теста. В их числе, 1 365 - положительные, среди них жителей Львова - 643.

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Автор: Мирослава Бзикадзе