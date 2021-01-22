После того, как инициаторы вырезали ровный круг из льда посередине озера, на него зашли несколько человек и начали кататься.

Жители Днепра вырезали из льда на замерзшем озере круг, который крутится наподобие карусели.

Соответствующее видео опубликовал блогер Игорь Кочет в YouTube.

"Спонтанно возникла идея сделать ледяную карусель. Утром на месте сбора было всего 5 человек, поэтому круг нарисовали небольшой, в расчете на свои силы. 1,5 часа долбали лед и когда силы закончились, подъехала бензопила. Выбрали замерзшее озеро со стоячей водой. Температура на улице около -15 градусов, держалась несколько дней", - подписал видео.

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После того, как инициаторы вырезали ровный круг из льда посередине озера, на него зашли несколько человек. А те, кто остался на «материковой» части замерзшего озера, крутили их при помощи веревки.

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Автор: Денис Прядко