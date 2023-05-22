Стресс, вызванный войной, влияет как на общее здоровье, так и на отдельные органы и системы. В частности, на глаза.

К сожалению, воздушные тревоги никуда не делись и постепенно становятся нашей повседневной привычкой. У каждого из нас давно есть определенный план действий, куда входят не только тревожный чемоданчик, но и забота о собственном здоровье: психическом и физическом.

Стресс влияет на глаза

Уже больше года мы живем в нервном напряжении. Чувство страха, тревоги, гнева, раздражения, а также чрезмерные нагрузки приводят к хроническому стрессу.

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Рассказывает главный врач офтальмологического центра "Эксимер" в Киеве – Прожога Сергей Анатольевич.

Чрезмерная выработка адреналина и кортизола влияет как на общее здоровье, так и на отдельные органы и системы. Гормоны стресса ускоряют сердцебиение и вынуждают мышцы напрягаться, что становится причиной высокого давления и спазмов. А это приводит и к проблемам со зрением.

ВАЖНО! Из-за войны количество пациентов с недостатками рефракции значительно увеличилось. У украинцев начали проявляться скрытые ранее проблемы со зрением или уже усилились.

Поэтому не пренебрегайте профилактическим осмотром, чтобы в случае необходимости скорректировать зрение очками, линзами или лазером.

Что посоветовать человеку с плохим зрением

Что бы там ни было, а для человека хорошее зрение является важным условием для выживания. Куда бежать? Где прятаться? Нет ли взрывных вещей под ногами? Ответ на эти вопросы напрямую связан с нашим зрением.

Очки и дневные контактные линзы вызывают дискомфорт и неудобства. К тому же дневные линзы могут быть средой для размножения микроорганизмов, способных вызвать воспаление роговицы – кератит.

ВАЖНО! Поэтому идеальной формулой хорошего зрения является лазерная коррекция. Особенно если мы говорим о самой современной методике – 5D Фемто-коррекции зрения, которую вам могут предложить в офтальмологическом центре "Эксимер" в Киеве.

Лазерная коррекция позволяет избавиться от высокой близорукости и астигматизма

5D Femto лазерная коррекция зрения – уникальная передовая технология. Это сочетание:

сложных математических расчетов

искусственного интеллекта

фемто-секундного лазера.

Вмешательство человека – минимальное.

При подготовке к лазерной коррекции зрения высокоинтеллектуальная программа выстраивает индивидуальный дизайн-план формирования лоскута и испарения роговицы.

После многоэтапных расчетов параметров глаза в действие вступает 5D Фемтолазер, который формирует тончайший лоскут без разреза роговицы. А значит, безконтактно.

В работе фемтосекундного лазера используются ультракороткие световые импульсы, которые длятся лишь одну миллиардную долю секунды. А значит, не нагревают роговицу.

Какие возможности открывает 5D Femto лазерная коррекция зрения

Благодаря синергии искусственного интеллекта и современным лазерным технологиям, в офтальмологической клинике "Эксимер" можно проводить лазерную коррекцию пациентам:

с аномалиями роговицы,

пологой и тонкой роговицей,

"синдромом сухого глаза"

высокой степенью близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

Еще совсем недавно людям с такими зрительными характеристиками приходилось отказывать в проведении лазерной коррекции.

ВАЖНО. Теперь благодаря 5D фемтолазерной методике еще больше людей могут получить отличное зрение. А значит, избавиться от очков и контактных линз – и быть уверенными в своем зрении.