К сожалению, воздушные тревоги никуда не делись и постепенно становятся нашей повседневной привычкой. У каждого из нас давно есть определенный план действий, куда входят не только тревожный чемоданчик, но и забота о собственном здоровье: психическом и физическом.
Стресс влияет на глаза
Уже больше года мы живем в нервном напряжении. Чувство страха, тревоги, гнева, раздражения, а также чрезмерные нагрузки приводят к хроническому стрессу.
Рассказывает главный врач офтальмологического центра "Эксимер" в Киеве – Прожога Сергей Анатольевич.
Чрезмерная выработка адреналина и кортизола влияет как на общее здоровье, так и на отдельные органы и системы. Гормоны стресса ускоряют сердцебиение и вынуждают мышцы напрягаться, что становится причиной высокого давления и спазмов. А это приводит и к проблемам со зрением.
ВАЖНО! Из-за войны количество пациентов с недостатками рефракции значительно увеличилось. У украинцев начали проявляться скрытые ранее проблемы со зрением или уже усилились.
Поэтому не пренебрегайте профилактическим осмотром, чтобы в случае необходимости скорректировать зрение очками, линзами или лазером.
Что посоветовать человеку с плохим зрением
Что бы там ни было, а для человека хорошее зрение является важным условием для выживания. Куда бежать? Где прятаться? Нет ли взрывных вещей под ногами? Ответ на эти вопросы напрямую связан с нашим зрением.
Очки и дневные контактные линзы вызывают дискомфорт и неудобства. К тому же дневные линзы могут быть средой для размножения микроорганизмов, способных вызвать воспаление роговицы – кератит.
ВАЖНО! Поэтому идеальной формулой хорошего зрения является лазерная коррекция. Особенно если мы говорим о самой современной методике – 5D Фемто-коррекции зрения, которую вам могут предложить в офтальмологическом центре "Эксимер" в Киеве.
Лазерная коррекция позволяет избавиться от высокой близорукости и астигматизма
5D Femto лазерная коррекция зрения – уникальная передовая технология. Это сочетание:
- сложных математических расчетов
- искусственного интеллекта
- фемто-секундного лазера.
Вмешательство человека – минимальное.
При подготовке к лазерной коррекции зрения высокоинтеллектуальная программа выстраивает индивидуальный дизайн-план формирования лоскута и испарения роговицы.
После многоэтапных расчетов параметров глаза в действие вступает 5D Фемтолазер, который формирует тончайший лоскут без разреза роговицы. А значит, безконтактно.
В работе фемтосекундного лазера используются ультракороткие световые импульсы, которые длятся лишь одну миллиардную долю секунды. А значит, не нагревают роговицу.
Какие возможности открывает 5D Femto лазерная коррекция зрения
Благодаря синергии искусственного интеллекта и современным лазерным технологиям, в офтальмологической клинике "Эксимер" можно проводить лазерную коррекцию пациентам:
- с аномалиями роговицы,
- пологой и тонкой роговицей,
- "синдромом сухого глаза"
- высокой степенью близорукости, дальнозоркости и астигматизма.
Еще совсем недавно людям с такими зрительными характеристиками приходилось отказывать в проведении лазерной коррекции.
ВАЖНО. Теперь благодаря 5D фемтолазерной методике еще больше людей могут получить отличное зрение. А значит, избавиться от очков и контактных линз – и быть уверенными в своем зрении.