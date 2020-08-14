"Гуманитарный кризис придумала пропаганда РФ": Кулеба поставил точку в вопросе воды в Крыму

Глава МИД подчеркнул, что российская пропаганда придумала тезис "о гуманитарном кризисе" из-за отсутствия поставок воды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление подачи воды в Крым возможно в контексте деоккупации полуострова.

Об этом глава МИД сказал в интервью "UA: Украинское радио" .

"Я хочу подчеркнуть очень четко, что, согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Точка. И поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова ", - подчеркнул Кулеба.

В то же время, глава МИД подчеркивает, что гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет.

"Тезис о гуманитарном кризисе придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать в Крым воду. Есть кризис по поставке воды на военные базы и для тяжелой промышленности, расположенной в Крыму. Люди, которые проживают в Крыму, имеют доступ к воде . И поэтому повторение нарратива о гуманитарном кризисе - это как раз усиление такого российского сигнала ", - заявил Кулеба.

При этом, министр отметил, что если начнут страдать люди, то нужно будет думать как им можно помочь.

Почему снова возник вопрос о воде в Крыму

8 августа премьер-министр Денис Шмыгаль высказал мнение, что Украина может возобновить поставки воды во временно оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы для нужд населения.

В то же время, глава правительства заявил, что поставки воды в промышленных целях невозможно.

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Автор: Виталий Саенко