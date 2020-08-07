Шмыгаль заявил о готовности поставлять воду в Крым "в случае гуманитарной катастрофы"

При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность поставок пресной воды из материковой части Украины в аннексированный Крым в случае, как он выразился, гуманитарной катастрофы на полуострове.

Об этом Шмыгаль сказал в интервью Радио Свобода.

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«В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где-то в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее», - сказал Шмыгаль в интервью.

При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».

«Это невозможно», - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что на данный момент технически невозможно поставить днепровскую воду в Крым.

«Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», - сказал премьер-министр Украины.

11 июня на пресс конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что вопрос о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет. До этого 5 марта Денис Шмыгаль во время ток-шоу «Право на власть» утверждал, что его Кабмин «не перекроет воду для украинцев в Крыму» и заявил, что непредставление воды «приведет к гуманитарной катастрофе».

Позже он написал в фейсбуке, что украинская власть не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова, потому что «невозможно по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы».

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