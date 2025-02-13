Речь идет об уменьшении цен на наиболее востребованные медикаменты на 30% с 1 марта 2025 года.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Соответствующий указ №82/2025 обнародован на сайте Офиса президента.

"Заслушав информацию члена СНБО - министра здравоохранения Украины относительно ситуации, которая сложилась на национальном рынке лекарственных средств, и учитывая необходимость обеспечения их доступности для всех категорий населения Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: принять к сведению информацию о намерениях участников фармацевтического рынка Украины по снижению на 30 процентов с 1 марта 2025 года цен на наиболее востребованные основные лекарственные средства с целью обеспечения их доступности населению Украины", - говорится в документе.

Указ содержит ряд мер, среди которых - изменения в законы.

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Вместе с тем Кабинет министров должен установить предельные снабженческо-сбытовые надбавки не выше 10%, начисляемые дистрибьюторами лекарственных средств к оптово-отпускным ценам на все зарегистрированные лекарственные средства, и регрессивные предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все рецептурные лекарственные средства, а также предельные торговые (розничные) надбавки не выше 35% к закупочным ценам на все зарегистрированные безрецептурные лекарственные средства.

Также Кабмин должен принять меры по установлению запрета с 1 марта 2025 года на осуществление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.

Кроме того, правительство должно восстановить с 1 марта 2025 года меры государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями, требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.

В "Дію" будут поступать электронные направления к врачу

Как сообщал УНИАН, в государственное приложение "Дія" будут поступать электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения.

"Правительство утвердило изменения в постановление. Скоро запустим медицинские пуши в "Дії", чтобы вы не теряли важную информацию среди кучи смс в телефоне", - отметил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В "Дію" будут поступать такие оповещения, как номера рецепта и код погашения; код направления к врачам.

Также в приложении можно будет получить запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и тому подобное.

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