В апреле 2025 некоторые военнообязанные могут потерять бронь от мобилизации - рассказываем, кого это коснется.

С 1 апреля 2025 бронирование, оформленное по старому порядку, теряет силу. Кроме того, возвращается стандартный срок бронирования в "Дії" 72 часа, который ранее был отменен. Кто имеет право на бронь от мобилизации в апреле, а кто ее не сможет оформить - рассказываем в материале.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто не подлежит мобилизации в апреле 2025 года.

Кто имеет право на бронь от мобилизации и кому ее не смогут оформить в апреле 2025

С 1 апреля вступают в силу новые правила бронирования от мобилизации - теперь бронировать своих сотрудников предприятия и организации смогут только через "Дію". Бронь, которая была оформлена по старому порядку, теряет свою силу.

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Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко рассказала в комментарии УНИАН, что на бронирование от мобилизации имеют право те работники, официально работающие на предприятии со статусом критичности. Этот статус следовало подтвердить до 28 февраля, но не все смогли это сделать. Кроме того, пакеты документов, предоставленные некоторыми предприятиями, до сих пор находятся на проверке. "Со слов клиентов знаю, что понемногу начали восстанавливать предоставление статуса критичности благотворительным организациям и фондам, и их работники получают бронирование. Они могут получить бронь через "Дію", - говорит эксперт.

Для того, чтобы работодатель смог забронировать работника, у него не должно быть проблем с военным учетом, то есть:

должны быть обновлены военно-учетные данные;

он не должен находиться в розыске;

не должен иметь отсрочку от мобилизации на другом основании.

Относительно того, какие профессии имеют бронь среди гражданских специальностей, то, говорит юрист, конкретного списка нет: работодатель сам решает, кому оформлять бронь, а кому - нет.

Стоит отметить, что, к примеру, государственные органы имеют право забронировать не более 30% работников, а частные предприятия - не более 50%. "У нас парламентарии говорят о том, что работники энергетической сферы должны быть забронированы, но сейчас не все энергетические предприятия государственной и частной формы собственности получили статус критичности", - отмечает Екатерина Анищенко.

Кроме этого, есть постановление Кабмина №650, в котором прописано, кому не предоставляется бронь от мобилизации - перечень профессий (военно-учетных специальностей), которые не подлежат бронированию. Этот документ больше касается тех, кто ранее проходил службу в армии или имеет за плечами военную кафедру. Если человек имеет специальность, дефицитную на фронте, то его не смогут забронировать.

Как будет проходить перебронирование военнообязанных в апреле 2025

Кроме адвоката, о вопросах бронирования от мобилизации говорит постановление Кабмина №76 - в частности о том, сколько времени делается бронь от мобилизации. С 1 апреля это процесс будет занимать стандартный срок, установленный ранее - 72 часа.

До этого предприятия могли делать "быстрое бронирование" и не ожидать 72 часа, пока забронированного работника переведут на специальный воинский учет. То есть, в течение этих трех суток (72 часов) военнообязанные, которых перебронируют, остаются без отсрочки.

Как долго действует бронь от мобилизации

Бронь, которую оформили через "Дію", действует определенный срок. Он зависит от того, какое предприятие забронировало военнообязанного:

до 1 года - если это бронь от критически важного преприятия/организации/учреждения, сюда же относятся операторы противоминной деятельности;

пока действует договор/контракт - если это бронь от преприятия, занимающегося обеспечением ВСУ, а также от спецучреждений ООН, международных судов и организаций, членом которых является Украина;

на период мобилизации – это бронь для органов госвласти, госорганов, местного самоуправления и правоохранительных органов.

Также УНИАН рассказывал, как предприятия должны оформлять бронирование от мобилизации с 1 апреля.

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