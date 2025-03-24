Акцизы будут пересматриваться ежегодно до 2028 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия. Как отмечается на сайте Рады, соответствующий закон возвращен с подписью президента 24 марта.

По некоторым подсчетам, цены на пачку сигарет после роста акцизов могут сразу подскочить на 40 гривень. Тогда как по данным ЦЭС, повышение составит 20-25 гривень.

Согласно пояснительной записке, законом предусматривается постепенное повышение ставок акцизного налога с сигарет до минимального уровня, установленного в Европейском союзе. Акцизы будут пересматриваться ежегодно до 2028 года.

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Также отныне акциз на сигареты будут привязывать к евро во избежание влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога.

Повышение акцизов на табачные изделия в Украине

4 июня 2024 года депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. В целом и за основу документ был принят 4 декабря 2024 года.

Народные депутаты отмечали, что в 2025 году акциз увеличится на 23%, а затем, в 2026-2028 годах, будет расти на 5% ежегодно.

При этом нардеп Ярослав Железняк сообщил, что акциз будет привязан к евро, а не к гривне.

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