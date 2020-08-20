Усиление карантина в Одессе: рассадку пассажиров в транспорте контролируют посадочные команды (фото)

С сегодняшнего дня в Одессе, которая находится в «желтой» карантинной зоне, общественный транспорт перевозит исключительно сидячих пассажиров.

В Одессе в связи с ужесточением карантина начали работу посадочные команды для контроля рассадки пассажиров в общественном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Одессе значительно усилили карантинные меры. В частности, в городском электротранспорте перевозят то число пассажиров, которое соответствует количеству посадочных мест.

В результате, на многих остановках образовались очереди – люди не могут добраться до места назначения.

Как пояснили в мэрии Одессы, с 20 августа трамваи и троллейбусы коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» перевозят только сидячих пассажиров. Это связано с тем, что Одесса включена в «желтую» зону эпидемической опасности, что предусматривает противоэпидемиологические ограничения.

«Сформированы посадочные команды, которые на узловых остановках проводят профилактическую работу с пассажирами, разъясняют важность соблюдения новых требований. Такой же режим действует в маршрутных автобусах », - заявили в мэрии.

В городском транспорте продолжает действовать масочный режим. На конечных остановках в транспортных средствах проводят дезинфекцию салона.

В мэрии просят не создавать массовые скопления и соблюдать дистанцию 1-1,5 метра с целью предупреждения и недопущения распространения в городе СOVID-19.

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, на утро 20 августа в Одесской области зарегистрированы 5406 случаев COVID-19, из них 2096 – у жителей Одессы. За последние сутки в регионе зафиксировано 126 новых случаев заболевания.

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Автор: Лариса Козовая