Также министр объяснил, почему в Украине весной, когда количество новых случаев COVID-19 составляло сотни, был введен жесткий карантин на национальном уровне, а сейчас жесткие ограничения не вводятся.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вернется к жесткому карантину, если во всех без исключения регионах будет стремительно расти уровень заболеваемости COVID-19 и заполненность коек для таких больных будет превышать 75%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам под Верховной Радой.

На вопрос, в каком случае в Украине на национальном уровне может быть снова введен жесткий карантин, министр ответил: «Если мы говорим, чтобы вся страна вернулась (к жесткому карантину - УНИАН), это означает, что во всех без исключения городах, областях у нас происходит стремительный рост (количества больных COVID-19 - УНИАН), заполняются койки (определенные для приема больных - УНИАН) более 75% или количество новых выявленных больных превышает все показатели. Мне кажется, что мы можем не допустить такой ситуации».

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Как отметил Степанов, введенный адаптивный карантин - это «идеальный баланс, когда мы вводим различные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации в конкретном городе. Это абсолютно объективно, и это тот путь, по которому идут все без исключения цивилизованные страны».

На вопрос, почему в Украине весной, когда количество случаев COVID-19 составляло сотни, был введен жесткий карантин на национальном уровне, а сейчас, когда новых случаев ежедневно - более 2000, жесткие ограничения не вводятся, Степанов ответил:

«Если вы помнит еконец марта - начало апреля, то у нас полностью не была готова медицинская система к реагированию на COVID-19. Врачи не знали, каким образом лечить, какие лекарства применять, потому что это была совершенно новая болезнь. Не были готовы больницы ни с профессиональной точки зрения относительно специалистов, так же не были готовы по обеспечению оборудованием. Очень важно было, чтобы не начался коллапс медицинской системы, как мы наблюдали в Испании, Италии. Нужно было подготовить медицинскую систему и не допустить резкого роста (количества больных COVID-19 - УНИАН)».

Степанов заверил, что благодаря вовремя введенным карантинным мерам «мы полностью сбили первую волну коронавируса. То есть мы не допустили в стране трагичного развития ситуации, что мы наблюдали в других странах, и это сработало».

«Если вы посмотрите, как сегодня мы готовы, то это невозможно даже сравнить», - подчеркнул министр.

По словам Степанова, в Украине по сравнению с началом пандемии количество тестирований возросло почти в 100 раз - было 200 в сутки, а сейчас более 20 тысяч в сутки.

«Мы увеличили количество аппаратов искусственной вентиляции легких почти на тысячу во всех без исключения учреждениях. Мы научились лечить и оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, то есть были приняты наши национальные протоколы, и наши врачи знают, как квалифицированно и быстро оказывать медицинскую помощь», - сказал Степанов.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

За сутки в Украине выявили 2088 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии коронавирус подтвердили у 123 303 украинцев, из них 2605 умерли (+48 человек за сутки), 57 802 - выздоровели (+688 человек за сутки).

В Киеве зарегистрировали всего 13 546 инфицированных с начала пандемии.

17 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина.

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Автор: Константин Гончаров