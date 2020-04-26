Календарь событий: ужасы экзекуции Муссолини, инаугурация Вашингтона, "отец" зиппера, номера у футболистов, истории памперса, кондиционера и ручки "Паркер", первые космический турист и съезд проституток

27 апреля

В первый день недели нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, в 1521 году на Филиппинах аборигены убили португальского и испанского мореплавателя Фернана Магеллана. Магеллан имел титул аделантадо. Командовал экспедицией, совершившей первое известное кругосветное путешествие. Открыл пролив, позже названный его именем, став первым европейцем, проследовавшим по морю из Атлантического океана в Тихий.

В 1667 году уже давно ослепший английский поэт Джон Мильтон продал за 10 фунтов права на написанную им в этом же году и ставшую лучшей в его творчестве поэму «Потерянный рай».

В 1828 году был открыт Лондонский зоосад. На сегодня это старейший среди всех публичных зоопарков мира. Он не самый крупный по площади, но обладает внушительной коллекцией животных, насчитывающей 700 видов и более 16000 особей. Интересно, что вначале зоопарк предназначался исключительно для научных исследований Лондонского Зоологического общества и был закрыт для публики. Однако расширяющаяся коллекция редких видов, многие из которых тогда еще не были широко известны, побудила основателей открыть зоопарк для просмотра в 1847 году.

В 1865 году на реке Миссисипи близ Мемфиса вследствие взрыва парового котла затонул колесный пароход «Султанша», который вез на север освобожденных пленных солдат северян. Погибли 1653 человека, спасся в катастрофе 741 человек. Более семидесяти скончались чуть позже. Это кораблекрушение по сей день удерживает печальный рекорд по числу жертв на речном транспорте и является крупнейшим кораблекрушением в истории человечества.

В 1961 году Сьерра-Леоне получило независимость от Великобритании.

В 1965 году в США были запатентованы первые одноразовые подгузники - «памперсы». Их создателем является Виктор Миллз - американский химик, ведущий технолог компании «Procter&Gamble» и по совместительству дедушка троих маленьких внуков. История создания памперсов следующая: Миллзу как-то пришлось присматривать за своими внуками. Столкнувшись с массой неудобств, связанных со сменой пеленок, он решил – необходимо создать одноразовый подгузник из материала, хорошо впитывающего жидкость и не стесняющего движений ребенка, который можно поменять быстро и без сложностей, а потом просто выбросить. Идея Миллза заключалась в создании складчатой прокладки с высокой поглощающей способностью, а уже эту прокладку планировалось поместить в пластиковые трусы особой формы. Первые модели Миллз испытал на собственных внуках. Они подтвердили перспективность идеи. Но американское население на партию нового продукта отреагировало отрицательно, поскольку условия для испытаний были выбраны неблагоприятные. Одноразовые подгузники попытались использовать летом в городе Даллас, когда температура не опускалась ниже +30 С. Из-за пластиковых трусов, одетых на ребенка при такой температуре, у младенцев раздражение кожи возникало почти мгновенно. Но, к счастью, руки разработчиков не опустились, и следующие испытания в марте 1959 года стали датой в истории человечества, ознаменовавшей первое успешное массовое использование одноразовых подгузников. Создатели отказались от плотного пластика, изделие стало мягче, лучше впитывало влагу. Две трети семей, участвовавших в эксперименте, признали факт, что новые одноразовые подгузники лучше старых и привычных. Положительные отзывы заметно активизировали энтузиазм не только Миллза, но и руководства компании «Procter&Gamble». Первый подгузник назвали «Pampers» - от английского слова «pamper» - «баловать» или «лелеять», «изнеживать». Также было создано оборудование для массового производства одноразовых подгузников, которые поступили в продажу. Со времени изобретения памперсов, технология их производства и материалы совершенствовались. Нынешние памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают её контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка. Сегодня наряду с детскими подгузниками существуют и подгузники для взрослых и даже для животных. Более того, это полезное изобретение давно покинуло пределы Земли и без них не обходится ни один космический полет. Также их используют, например, при длительных гонках на автомобилях и в иных подобных ситуациях, а мировой рынок одноразовых подгузников ежегодно поглощает продукцию объемом в миллиарды долларов.

В 1975 году в гонке Формулы-1 зачетные очки впервые набрала женщина.

В 1986 году началась эвакуация населения Припяти вследствие Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были вывезены все 40 тысяч его жителей.

27 апреля 2005 года совершил первый полет широкофюзеляжный двухпалубный пассажирский авиалайнер Airbus А380.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День 50-процентной вероятности встречи с динозавром, Всемирный день графического дизайна и День святой Зиты - покровительницы официантов, лакеев и домработниц.

Именины у Мартина, Антона, Ивана, Валентина и Александра.

28 апреля

Во вторник – Всемирный день охраны труда, или Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте. Он был провозглашен Международной организацией труда (ILO), чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он был отмечен в 2003 году. Сама идея учреждения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного в США и Канаде в 1989 году.

В 1686 году Исаак Ньютон представил Королевскому обществу первый том своего монументального труда «Математические начала натуральной философии».

В 1784 году изобретатели Б. Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную самодвижущуюся модель вертолета.

В 1847 году, следуя из Лондондерри в Квебек, потерпел кораблекрушение британский парусник «Exmouth». Погибли 248 человек.

В 1908 году была основана Всемирная ассоциация эсперанто (UEA).

В 1914 году в США был запатентован воздушный кондиционер. Впервые о кондиционере, как изобретении, стало известно в 1815 году, когда француз Жанн Шабаннес запатентовал метод кондиционирования воздушного потока и способ регулирования температуры в зданиях. Несмотря на перспективную идею, ее практического применения пришлось ждать довольно долго. Только в 1902 году в США инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал первую в мире промышленную холодильную машину для типографии в Нью-Йорке. Причем эта климатическая техника, являющаяся предком кондиционера, была предназначена не для создания приятной прохлады, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати. Поняв все плюсы такой техники, вскоре началась повсеместная установка кондиционеров в театрах и магазинах. Несмотря на ее дороговизну, практичные американцы не жалели денег, так как комфортная прохлада в помещениях, которую создавал кондиционер даже в самые жаркие месяцы, эффективно привлекала посетителей. Отлично сориентировались и американские производители техники. Например, компания «General Electric», выпустив в 1929 году первый комнатный кондиционер, стала родоначальником всех современных кондиционеров и на долгое время закрепилась в списке лидеров по изготовлению систем кондиционирования. Поскольку в качестве хладагента в этом устройстве использовался аммиак, пары которого небезопасны для человека, компрессор и конденсатор кондиционера были вынесены на улицу. Начиная с 1931 года, когда был изобретен безопасный для человеческого организма фреон, конструкторы собрали все узлы и агрегаты кондиционера в одном корпусе. Так появились первые оконные кондиционеры, далекие потомки которых успешно работают и в наши дни. Хотя американские компании старались быть лидерами в области систем кондиционирования, с конца 1950-х годов их начали постепенно вытеснять японские компании. Именно японцы первыми стали изготавливать сплит-системы (разделенные на внешний и внутренний блоки кондиционеры). С течением времени кондиционеры становились все мощнее и функциональнее, срок их службы увеличивался. Современные кондиционеры кроме охлаждения воздуха (основная цель их использования) также могут нагревать воздух, ионизировать, осушать, вентилировать и очищать, увеличивать содержание кислорода.

В 1945 году были казнены итальянский диктатор Бенито Муссолини и его любовница Клара Петаччи. Из расстреляли на окраине деревни Меццегра. Тела Муссолини и Петаччи были привезены в Милан. На автозаправке у площади «Пьяцца Лорето» (где 10 августа 1944 года были казнены 15 партизан-антифашистов) их вместе с телами 5 других расстрелянных деятелей фашистской партии повесили вверх ногами. После этого веревки подрезали, и тела некоторое время лежали в сточной канаве. 1 мая Муссолини и Петаччи были похоронены на миланском кладбище Музокко в безымянной могиле на участке для бедных. В Пасху 1946 года тело Муссолини было эксгумировано и похищено тремя фашистами под руководством Доменико Леччизи. Тело было найдено в августе того же года, однако оставалось непогребенным в течение 10 лет из-за отсутствия политического консенсуса. В настоящее время тело Муссолини покоится в фамильной крипте в родном городе Предаппио. В 2011 году в Италии был создан документальный фильм «Тело вождя», посвященный тому, что происходило с телом дуче после смерти.

В 1947 году Тур Хейердал с пятью товарищами отправился в плавание на плоту Кон-Тики от западного побережья Южной Америки к Таити.

В 1967 году американский боксер Кассиус Клей (в будущем Мухаммед Али) был лишен права участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США.

В 2001 году состоялся полет первого космического туриста – американского предпринимателя и мультимиллионера итальянского происхождения Денниса Тито. Он был осуществлен на российском космическом корабле «Союз ТМ-32» с космонавтами Т.Мусабаевым и Ю.Батуриным на борту. Через два дня состоялась стыковка корабля с Международной космической станцией. Экипаж «Союза» провел на МКС 6 дней, во время которых космонавты проводили научные эксперименты, а турист Тито занимался фото– и видеосъемкой, вел дневник и подбирал продукты на завтрак, обед и ужин для всех находящихся на МКС. 6 мая российские космонавты с Деннисом вернулись на Землю. Сразу после приземления первый космический турист сказал, что он побывал в раю, и что собирается опубликовать книгу о своем пребывании в космосе. За полет на околоземную орбиту Тито заплатил Федеральному космическому агентству России 20 млн долларов. Он облетел Землю по орбите 128 раз. Получается, что каждый виток вокруг Земли стоил ему 150 тысяч долларов. Тито готовился к полету в течение 8 месяцев. Ему пришлось пройти не только физическую подготовку, но и освоить основы управления космическим кораблем, вплоть до его ручной стыковки с МКС — на случай, если автоматика откажет. На предполетном экзамене все задания он выполнил без ошибок и доказал, что может занять место в экипаже. Тем не менее без происшествий не обошлось. При взлете у Тито были проблемы с сердцем, а на орбите, сильно оттолкнувшись от пола, он разбил голову о люк корабля. В обоих случаях медицинскую помощь ему оказывал космонавт Мусамбаев, за что получил от Тито звание «baby-nurse number 1» («нянька номер один»). Несмотря на происшествия, Тито полетом остался доволен. Именно после этого полета в мировых СМИ появилось выражение «космический туризм». Правда, сам Тито (и его последователи) называет себя не туристом, а участником космического полета. Этот термин используется и в официальных кругах.

Неофициальные праздники - День космического туриста, День обнаружения гена биологических часов и День рождения воздушного кондиционера.

Именины у Анастасии, Аристарха, Василисы, Трофима, Андрея, Иакова, Саввы, Виктора, Зосимы, Кондрата и Леонида.

29 апреля

В среду - Международный день танца. Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца (CID) при ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра - реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета». Жан-Жорж Новерр (29 апреля 1727—19 октября 1810) - ученик балетмейстера Л.Дюпре. Выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне.

В Украине - День футбола. История следующая: 29 апреля 1992 года, национальная сборная Украины провела премьерный матч. Встреча в Ужгороде с Венгрией завершалась поражением наших - 1: 3. Первым бомбардиром национальной команды стал нападающий «Черноморца» Иван Гецко, который на 90 минуте «размочил» счет. С тех пор дата 29 апреля отмечается как Всеукраинский день футбола.

В 1770 году английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

В 1882 году в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.

В 1884 году Оксфордский университет согласился на поступление в ВУЗ женского пола.

В 1897 году английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии им электрона. Занимаясь изучением прохождения электрического тока через разреженные газы, Томсон не только открыл электрон, но и определил его заряд, а также впервые измерил отношение заряда электрона к массе, разработал теорию движения электрона в магнитном и электрическом полях. За открытие электрона ученый в 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Он также предложил и новую модель атома. И хотя опыты, проведенные впоследствии преемником Томсона - Э.Резерфордом, заставили отказаться от данной модели, но она сыграла важную роль в формировании представлений о строении материи.

В 1909 году британский министр финансов Ллойд Джордж представил свой «народный бюджет». Для увеличения ассигнований на оборону и социальное обеспечение предусматривалось введение налогов на землевладение и продажу земли, а также «сверхналога» на высокие доходы.

В 1913 году эмигрировавший в США шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек получил патент на изобретение, известное сейчас как «застежка-молния». Гидеон Сундбек запатентовал изобретение под названием zipper, zip. Первый прототип «молнии» был создан американцем У.Джадсоном еще в 1893 году, однако устройство было сложным в изготовлении и ненадежным в работе. После многих рекламаций, находясь на грани банкротства, Джадсон взял партнеров, которые привлекли к работам Гидеона Сундбека. После нескольких лет поисков Сундбек разработал новый вариант «молнии» и технологию ее производства. Чудо-изобретение Сундбека состояло из двух текстильных лент, на которых были закреплены идущие в шахматном порядке металлические звенья. Соединение или разъединение половинок выполнялось при помощи замка (слайдера), скользящего по лентам. Внедрение нового варианта застежки было более долгим и мучительным, чем сама разработка «молнии» из-за недоверия со стороны фабрикантов, помнивших первый неудачный опыт. Со временем «молния» доказала свою надежность и технологичность, и к 1923 году получила широкое распространение.

В 1933 году прошел очередной финал кубка Англии по футболу. «Эвертон» выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Знаменателен он тем, что футболисты впервые вышли на поле с номерами на футболках, причем у игроков «Эвертона» номера были с 1-го по 11-й, а у «Манчестера» с 22-го (у вратаря) по 12-й.

В 1935 году на британских дорогах впервые появились светоотражающие устройства типа «кошачий глаз», придуманные год назад изобретателем из Йоркшира Перси Шо.

В 1978 году в Дании была отменена смертная казнь.

В 1982 году население Китая превысило миллиард человек.

В 1986 году произошел пожар в Центральной библиотеке Лос-Анджелеса, по официальным данным, пострадало 350 тысяч книг.

В 1991 году на Бангладеш обрушился циклон, погибли 138 тысяч человек.

В 1992 году Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч.

В 1993 году Елизавета II объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов, а сбор от продажи входных билетов пойдет на ремонт пострадавшего от пожара Виндзорского замка.

Неофициальные праздники - Всемирный день исполнения детских желаний, День загадочных чердаков, День рождения застежки-молнии, Международный день собак-поводырей и Международный день защиты от шума.

Именины у Ирины, Василисы, Галины, Леонида, Ники и Павла.

30 апреля

В четверг - Международный день джаза, впервые он отмечался в 2012 году. О введении новой даты в календарь и установления ее празднования на 30 апреля Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года. Джаз возник в конце 19 - начале 20 века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющей расы и национальности, стирающей границы между людьми и государствами.

В Украине 30 апреля - День пограничника. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 311 году Галерий, полное имя Гай Галерий Валерий Максимиан, с 305 года являющийся полновластным правителем Восточной части Римской империи, 30 апреля подписал эдикт, впервые разрешивший населению открыто исповедовать христианство и способствовать распространению этого вероучения. Кстати, Галерий долгое время являлся одним из самых убежденных и последовательных противников христианства в римской истории. Он принимал участие в преследованиях христиан, которые начались в 303 году. Галерий «поменял» свои убеждения из-за болезни, вероятно, надеясь на «ответную благодарность» Бога христиан. Но надежды его не оправдались: через несколько дней после подписания эдикта Галерий умер.

В 1658 году в здании королевской конюшни открыта первая в Монреале школа.

В 1722 году в газете «New England Courant» впервые была упомянута игра бильярд.

В 1789 году состоялась инаугурация Джорджа Вашингтона, первого президента США. Торжество состоялось в нью-йоркском Федерал-холле. Вашингтон был главнокомандующим американской Континентальной армии. Его речь состояла всего из 135 слов. Текст присяги Вашингтон завершил словами: «Так помоги мне Бог». Так была учреждена уникальная американская традиция. За время своего президентства Вашингтон создал основы для существования республиканского федерального государства. Любопытно, что конгрессмены долго не могли прийти к согласию, как официально обращаться к президенту США. Будущий вице-президент Джон Адамс, по образу и подобию монархий, предложил называть главу страны «Его Всемилостивейшее Величество», но Конгресс использовал более простое обращение «Президент Соединенных Штатов», которое употребляется по сей день. В своей политике Вашингтон придерживался консервативного курса, он не являлся сторонником демократических преобразований. Но, несмотря на это, авторитет Вашингтона был настолько высок, что на следующих выборах он был переизбран на второй срок. На предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в третий раз Вашингтон ответил отказом. Итог жизни первого президента США был сформулирован его соотечественниками и навеки запечатлен в истории в словах: «Первый на войне, первый в мирное время, первый в сердцах своих соотечественников».

В 1803 году Соединенные Штаты Америки сделали крупнейшее в истории страны земельное приобретение, купив у Франции Луизиану, о чем договорились с императором Франции Наполеоном Бонапартом. Договор о продаже Луизианы был подписан в Париже представителями обеих сторон.

Кстати, Луизианой в прошлом называлась обширная территория около побережья Мексиканского залива, находящаяся под контролем французов. После «луизианской покупки» – 4 доллара за акр - южная часть этой территории составила штат с одноименным названием. А свое название эта территория получила в честь французского короля Людовика XIV (во французском произношении Луи). Датой образования штата Луизиана считается 30 апреля 1812 года, когда она была провозглашена восемнадцатым по счету штатом США. Приобретение обошлось Штатам в 15 миллионов долларов. Тогдашняя площадь США сразу увеличилась почти в 2 раза, ведь купленная Луизиана представляла собой огромную территорию между рекой Миссисипи и Скалистыми горами, которая содержала земли многих нынешних штатов США: - собственно Луизианы, Миссури, Небраски, Айовы, Арканзаса, Северной и Южной Дакоты, Канзаса, Миннесоты, Монтаны, Вайоминга, Колорадо и Оклахомы.

В 1854 году открылась первая железная дорога в Бразилии.

В 1939 году состоялось открытие всемирной промышленной выставки в Нью-Йорке. С показа открытия этой выставки началось регулярное телевизионное вещание в США.

В 1954 году в Киеве был открыт памятник Щорсу – комдиву Красной армии. До революции на этом месте стоял памятник графу А. Бобринскому, организатору строительства в Киеве железной дороги. Памятник хоть и попадает под закон о декоммунизации, но защищен от демонтажа как объект культурного наследия. Он включен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения как памятник монументального искусства постановлением Кабинета министров. По одной из версий, скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее первым президентом Украины.

В 1992 году в Женеве было объявлено, что технология Всемирной паутины (World Wide Web), разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN), англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной.

Неофициальный праздник - День веснушчатых созвездий.

Именины у Александра, Ивана, Михаила и Федора.

1 мая

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник - День труда, или Праздник Весны и Труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел «политическую окраску» и отмечался демонстрациями. Сегодня праздник отмечается в 142 странах. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки и множество увеселительных мероприятий.

В 1682 году Людовик XIV торжественно открыл Парижскую обсерваторию.

В 1699 году Пьер ле Мойн основал первую колонию европейцев в долине реки Миссисипи.

В 1753 году была опубликована работа «Species Plantarum» («Виды растений») К. Линнея. Эта дата принята за исходный пункт ботанической номенклатуры.

В 1786 году в Вене с успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро».

В 1840 году в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки: черная однопенсовая («Черный пенни») и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории. А с 6 мая эти марки разрешили наклеивать на конверты и использовать при пересылке писем. Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, в 1854 году ставший главным почтмейстером Британии. Ему же принадлежит работа по реформированию почты (в 1837 году). Заслуги этого реформатора государственной почтовой службы впоследствии были отмечены присвоением ему титула лорда и денежной премией в 20 тысяч фунтов стерлингов.

В 1851 году в Лондоне, в Хрустальном дворце, прошло открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры.

В 1884 году в Чикаго было начато строительство 10-этажного дома — первого небоскреба.

В 1885 году зажглись первые в Оттаве электрические фонари.

В 1899 году впервые в продаже появился аспирин.

В 1912 году Э.В.Роу на аэроплане «Авро» тип Е совершил первый полет с полностью закрытой пилотской кабиной.

В 1926 году авиакомпания «Deutsche Luft Hansa» выполнила первый в мире ночной регулярный пассажирский рейс Берлин-Кенигсберг на самолете «Junkers G-24».

В 1930 году было опубликовано имя открытой 18 февраля девятой планеты Солнечной системы - Плутон.

В 1933 году была установлена телефонная связь между Британией и Индией.

В 1935 году был выпущен первый серебряный канадский доллар.

В 1948 году было провозглашено создание КНДР.

В 1950 году в Китайской Народной Республике запрещены полигамия, детоубийство и браки в детском возрасте.

В 1951 году в Мюнхене начало вещание на страны Восточной Европы «Радио «Свобода»», финансируемое конгрессом США.

В 2003 году в Монголии началась приватизация земли. В соответствии с принятым парламентом страны законом, каждая монгольская семья, проживающая в городе, может получить бесплатно 0,07 га земли.

В 2004 году Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского Союза. Это расширение — самое крупное в истории ЕС.

В 2009 году в Швеции были легализованы однополые браки.

Неофициальные праздники - День глобальной любви, Международный день партизанского садоводства и Международный день тубы.

Именины у Виктора, Космы, Василия, Ефима, Михаила, Тамары и Ивана.

2 мая

В субботу - День астрономии. Он отмечается два раза в год - весной и осенью - всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин. Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу - в период с середины апреля до середины мая, перед 1-й четвертью Луны. Осенний День астрономии отмечается в период с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника до воскресенья, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии. Старт Дню астрономии был дан в 1973 году в Калифорнии. Президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Д.Бергер решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках. День астрономии организуется и спонсируется 14 организациями, среди которых наиболее влиятельными являются Астрономическая Лига, Тихоокеанское Астрономическое Общество, Королевское Астрономическое Общество Канады, Международный Союз Планетариев, Американское Астрономическое Общество.

Еще 2 мая - Всемирный день тунца, учрежденный Генассамблеей ООН в декабре 2016 года с целью повышения осведомленности населения планеты о ценности этой разновидности рыб, об угрозах, с которыми сталкиваются тунцовые популяции, и об экономических и социальных преимуществах устойчивого управления тунцовыми запасами. Тунцы – группа морских рыб семейства скумбриевых. В природе насчитывается порядка 40 разновидностей тунца, которые сильно варьируются по размеру и массе. Самый маленький представитель – скумбриевый тунец – размером примерно 50 см и весом 1,8 кг. А самый крупный представитель – обыкновенный тунец – может достигать в длину до 4,5 м и весить более 600 кг. Обитают тунцы в тропических и субтропических водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Но их можно встретить и в более умеренных широтах. Их рацион состоит из ракообразных, моллюсков и рыб. К тому же они способны разгоняться до 90 км/ч. По данным ООН, в настоящее время более 96 государств заняты в тунцовой промышленности, во всех океанах действуют тысячи тунцеловных судов, наиболее стремительно объем их мощностей растет в Индийском и Тихом океанах. Ежегодно в мире вылавливается около 7 миллионов тонн тунцовых.

В 1509 году испанцами был основан Сан-Хуан - ныне столица Пуэрто-Рико.

В 1857 году патент на проект самолета с паровым двигателем, тянущим винтом и трехколесным шасси был выдан Ф.Дю Тамплю.

В 1919 году открылась первая пассажирская авиалиния в США. Авиакомпания «Mercury Air Service» совершала рейсы из Лос-Анджелеса в Сан-Диего и на остров Санта-Каталина на самолете Junkers-Larsen JL-6.

В 1922 году состоялось бракосочетание поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан.

В 1923 году состоялся первый беспосадочный трансконтинентальный перелет. Военные пилоты О.Келли и Дж. Макриди выполнили рейс на самолете «Fokker T2». Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего длиною 4100 километров они проделали за 26 часов 50 минут.

В 1999 году на Эвересте было обнаружено тело английского альпиниста Джорджа Ли Мэллори. В 1924 году он пропал вместе с напарником Эндрю Ирвайном после разразившейся метели. Местоположение тела Мэллори свидетельствовало о высокой вероятности того, что их восхождение увенчалось успехом.

В 2004 году в Гонконге прошла первая в мире конференция, посвященная проблемам представительниц древнейшей в мире профессии - проституток. Правозащитники потребовали, чтобы этот бизнес был легализован, поскольку заслуживает уважения не меньше, чем всякий другой. С тех пор международные собрания «жриц любви» проводятся постоянно. Последний конгресс прошел в 2019 году в Германии. Кстати, во многих странах этот вид бизнеса легализован, но вот только в плане «бизнес-леди» мало, что изменилось.

В 2004 году в Интернете появился новый сетевой червь «Sasser».

В 2011 году спецслужбы США ликвидировали террориста №1 Усаму бен Ладена.

Неофициальные праздники - Международный день Гарри Поттера, Всемирный день голого садовода, Всемирный день лабиринта, Международный день скрапбукинга, Международный день осведомленности о цинге и Международный день леди райдеров.

Именины у Виктора, Георгия, Никифора, Трифона, Семена и Дмитрия.

3 мая

В воскресенье - Всемирный день свободы печати, учрежденный в 1993 году ООН. Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества. Дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре в Виндхуке (Намибия). Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека.

Начиная с 1994 года, 3 мая отмечается День Солнца, или Всемирный день Солнца. Его цель - привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для Земли. Инициатором праздника является Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (ISES-Europe).

В 1494 году испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.

В 1904 году американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку. Родившись в штате Висконсин в 1863 году, Джордж Сэффорд Паркер в возрасте 17 лет начал работать в Телеграфной школе, где он позднее открыл первое из трех своих основных производственных предприятий. Ответив на объявление о приеме на работу в школу, он сэкономил 55 долларов на трудоустройстве и через год оказался в штате. Чтобы получить прибавку к низкой зарплате, Джордж Паркер стал «агентом» по продаже перьевых ручек компании «The John Holland Fountain Pen Company». В основном он продавал их студентам. Подобно многим ручкам того времени, перьевые ручки часто страдали от технических недостатков и нуждались в постоянном уходе и ремонте. Получив много жалоб от своих «клиентов», Джордж Паркер счел себя обязанным ремонтировать ручки, и репутация его послепродажного обслуживания росла. В конце концов, Джордж Паркер решил, что ему нужно искоренить неисправности вместо того, чтобы устранять их. Поэтому, вооружившись своим знанием механизмов, он спроектировал и, наконец, собрал собственную перьевую ручку. Менее чем через год Джордж Сэффорд Паркер уже занимался предпринимательством в сфере ручек. С 1888 года «Parker Pen Company» ставит своей целью изготовление самой лучшей ручки. В 1904 году компания разработала и 3 мая запатентовала первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек. А в 1906 году на рынок была выпущена ручка EMBLEM с нанесенными на нее эмблемами тайных обществ. Эта ручка явилась прототипом сегодняшних изделий направления B-to-B (предназначенных для корпоративных рынков). Придерживаясь традиции превосходства, заложенной еще тогда, когда Джордж Паркер решил делать «что-то лучше», с течением времени компания приумножила доставшуюся ей в наследство гордость за свою марку. От учителя до изготовителя ручек и основателя корпорации – вся история Джорджа Паркера с ее более чем скромного начала развилась в классическую быль о том, как решимость и изобретательность одного человека сформировали целую отрасль.

3 мая 1908 года в 25 км от Бейрута (Ливан), на вершине 600-метрового холма Харисса, была установлена огромная белоснежная скульптура Девы Марии, обычно именуемая Ливанской Богоматерью, или Пресвятой Девой Харисской. Статуя высотой 8,5 метра была отлита из бронзы во Франции и весит более 10 тонн. Установлена она была на оригинальном пьедестале спиралевидной формы, который выглядит как уменьшенная копия известного древнего минарета аль-Мальвия в иракской Самарре. Скульптура пользуется большим успехом у туристов. К вершине холма проложена канатная дорога, по которой их доставляют. На холме Харриса расположено несколько десятков монастырей и церквей. Ливанская богоматерь в Харрисе – священное место паломничества христиан Ближнего Востока. Там всегда можно увидеть самозабвенно молящихся людей. Это священное для всех ливанских христиан место очень напоминает статую Христа в Рио-де-Жанейро. Именно здесь Папа Римский даровал свое благословение ливанскому народу. Место он выбрал не случайно: Бейрут действительно весь как на ладони. Сами ливанцы называют Богоматерь в Хариссе не иначе как Мать Ливана.

В 1937 году роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» получил Пулитцеровскую премию.

В 1960 году вступило в силу Соглашение о Европейской ассоциации свободной торговли. С июля страны-члены снизили на 20 процентов таможенные пошлины на взаимные поставки.

3 мая 1978 года считается Днем рождения спама – головной боли хозяев электронных почтовых ящиков. В этот день было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение. И хотя спам – навязчивая реклама, рассылаемая абонентам без их разрешения, появился почти сорок лет назад, однако лишь в 1990-е годы, в эпоху массового распространения интернета, мир узнал истинный масштаб «стихийного бедствия», в которое превратился спам. Такое название «электронному мусору» дал в 1993 году системный администратор Usenet Джоэл Фер. Первое спам-сообщение 400 получателям разослала 3 мая 1978 года компания DEC – уже не существующая фирма по изготовлению электронной техники, которая таким образом решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры. Объявление было разослано по сети Arpanet, которая была предшественницей современного Интернета. Arpanet был создан в 1968 году по заказу Министерства обороны США как средство передачи информации на случай атомной войны. Первоначально к нему были подключены несколько ведущих университетов штата Калифорния, но вскоре сеть распространилась на весь западный мир. Arpanet прекратил существование в 1990 году, когда он окончательно технически устарел. Название «СПАМ» (SPiced hAM) носит марка мясных консервов – пряный колбасный фарш из свинины. После Второй мировой войны, в период, когда на британских островах действовала карточная система, «СПАМ» был одним из немногих мясных продуктов, находившихся в свободной продаже. В 1970 году на британские телеэкраны вышла комедия, в которой было изображено кафе, где все блюда были приготовлены из «СПАМ», который усиленно навязывался клиентам. Так эти консервы стали символом назойливой рекламы. Сейчас спам, по выражению экспертов, вырос в мощную теневую индустрию, ежедневно рассылающую более ста миллиардов электронных посланий, многие из которых содержат компьютерные вирусы. По данным статистики, до 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в Интернете, – это спам, ненужная информация. Значительное число таких писем направляется высокотехнологичными «мафиями» через захваченные с помощью вирусов компьютеры. Спам широко используется для осуществления самых разнообразных преступных, мошеннических операций, в том числе для похищения информации о банковских счетах.

В 1966 году лондонская газета «Таймс» начала выходить в новом формате - с новостями на первой странице.

В 1999 году разрушительный ураган опустошил юго-восточную часть города Оклахома-Сити и множество пригородов. Погибли 36 человек. Материальный ущерб составил более миллиарда долларов.

Неофициальные праздники - День жен-мироносиц, День положительности в уме, Всемирный день веселья и День солнечных пятнашек.

Именины у Александра, Григория, Феодора, Анастасии и Гавриила.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная