Как отмечают специалисты, спокойствие может спасти вам жизнь. Постарайтесь не паниковать, если вы оказались под завалами.

Журналисты в эфире "Сніданку з 1+1" рассказали, что делать, если оказались под завалами. Четкий алгоритм действий может спасти жизнь даже в критический момент.

После удара российской ракеты по дому в Днепре спаслись минимум 120 украинцев. ГСЧСники говорят: то, что люди выжили, — настоящее чудо. Многие в момент обвала оказываются в ловушке, и у большинства начинается паника. Однако именно спокойствие может спасти жизнь, заявляет парамедик Ярослав Вус.

Итак, что нужно делать, если вы оказались под завалами (советы парамедика):

если у человека кровотечение, надо остановить его подручными средствами;

ложитесь на бок, при обмороке дыхательные пути останутся открытыми;

осторожно освободите конечности, если их прижало;

кричите только в минуты "тишины", берегите силы и воздух; еще лучше свистеть в свисток;

ждите и не разбирайте самостоятельно завалы.

Дали советы и в МВД, как сохранить жизнь под обвалами:

не трогайте части в комнате, на которых все держится;

стучите по батареям;

соблюдайте правила двух стен, если во время воздушной тревоги вы не в укрытии.

Трагедия в Днепре 14.01.2023

14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22, которую спроектировали в Советском Союзе для уничтожения морских группировок и авианосных групп. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

17 января в ГСЧС сообщили, что в 13:00 поисково-спасательные работы на месте ракетного удара были завершены. Спасены 39 человек, из них шестеро детей; 45 человек погибли, из них шестеро детей; 79 человек травмированы, из них 16 детей. Без вести пропавшими остаются до 20 человек, среди них есть дети. Неидентифицированы 15 тел погибших.