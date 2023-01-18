Журналисты в эфире "Сніданку з 1+1" рассказали, что делать, если оказались под завалами. Четкий алгоритм действий может спасти жизнь даже в критический момент.
После удара российской ракеты по дому в Днепре спаслись минимум 120 украинцев. ГСЧСники говорят: то, что люди выжили, — настоящее чудо. Многие в момент обвала оказываются в ловушке, и у большинства начинается паника. Однако именно спокойствие может спасти жизнь, заявляет парамедик Ярослав Вус.
Итак, что нужно делать, если вы оказались под завалами (советы парамедика):
- если у человека кровотечение, надо остановить его подручными средствами;
- ложитесь на бок, при обмороке дыхательные пути останутся открытыми;
- осторожно освободите конечности, если их прижало;
- кричите только в минуты "тишины", берегите силы и воздух; еще лучше свистеть в свисток;
- ждите и не разбирайте самостоятельно завалы.
Дали советы и в МВД, как сохранить жизнь под обвалами:
- не трогайте части в комнате, на которых все держится;
- стучите по батареям;
- соблюдайте правила двух стен, если во время воздушной тревоги вы не в укрытии.
Трагедия в Днепре 14.01.2023
14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.
Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22, которую спроектировали в Советском Союзе для уничтожения морских группировок и авианосных групп. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.
17 января в ГСЧС сообщили, что в 13:00 поисково-спасательные работы на месте ракетного удара были завершены. Спасены 39 человек, из них шестеро детей; 45 человек погибли, из них шестеро детей; 79 человек травмированы, из них 16 детей. Без вести пропавшими остаются до 20 человек, среди них есть дети. Неидентифицированы 15 тел погибших.