За решеткой оказались семь задержанных. Им готовят обвинение в попытке убийства.

Прокуратура Парижа начала судебное расследование избиения украинского подростка в Париже неподалеку Эйфелевой башни.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на жестокое избиение 14-летнего украинца в ПарижеКак сообщает ТСН со ссылкой на BFMTV, прокуратура начала следующую стадию расследования. Задержанным, которые оказались под стражей, готовят обвинения в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления, групповом ограблении и насилии.

За решеткой оказались семь задержанных, один из которых несовершеннолетний. Кроме того, двое несовершеннолетних помещены под судебный надзор.

Избиение украинского подростка в Париже: детали

Избиение украинца в Париже произошло 15 января неподалеку Эйфелевой башни. 15-летний Юрий с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов.

В настоящее время пострадавший парень находится в больнице.

Всего в рамках этого дела под стражу взяли двенадцать человек (одиннадцать несовершеннолетних и один взрослый).

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Автор: УНИАН