В частности, врачи планируют начать процесс выведения 14-летнего украинца из искусственной комы для дальнейшей реабилитации.

В ходе реабилитации жестоко избитого в Париже у Эйфелевой башни украинского юноши наблюдается положительная динамика, но его состояние остается и в дальнейшем тяжелым.

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Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в Twitter.

"Обнадеживающие новости об украинском юноше Юрие. Как сообщил во время встречи с консулом заведующий реанимационным отделением госпиталя Некер, состояние тяжелое, но есть положительная динамика. Врачи планируют начать процесс выведения из искусственной комы для дальнейшей реабилитации. Желаем скорейшего выздоровления!"- написал Омельченко.

Избиение 14-летнего украинца в Париже

По данным украинской общины, в Париже жестоко избили 14-летнего украинца, который в тяжелом состоянии находится в реанимации. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН сообщил, что посольство обратилось в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца.

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Автор: Виталий Саенко