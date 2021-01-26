Подросток переживает сильный стресс.

Избитого в Париже 14-летнего украинца вывели из искусственной комы.

Читайте такжеВ МВД прокомментировали инициативу нардепов разрешить украинцам владеть "короткостволами"Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Министерстве иностранных дел рассказали, что врачи делают все возможное для реабилитации парня.

На компанию 14-летнего Юрия напали 10 дней назад. Парню не удалось убежать, у него множественные переломы, пробитый череп и ножевые ранения.

Мама мальчика рассказывается, что он пока не может разговаривать. У подростка всё еще возникают проблемы, связанные с тревожностью.

Избиение 14-летнего украинца в Париже

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Автор: УНИАН