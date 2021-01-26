На компанию 14-летнего Юрия напали 10 дней назад / Скриншот
Избитого в Париже 14-летнего украинца вывели из искусственной комы.
Читайте такжеВ МВД прокомментировали инициативу нардепов разрешить украинцам владеть "короткостволами"Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Министерстве иностранных дел рассказали, что врачи делают все возможное для реабилитации парня.
На компанию 14-летнего Юрия напали 10 дней назад. Парню не удалось убежать, у него множественные переломы, пробитый череп и ножевые ранения.
Мама мальчика рассказывается, что он пока не может разговаривать. У подростка всё еще возникают проблемы, связанные с тревожностью.
Избитого в Париже украинского юношу вывели из искусственной комы
Избиение 14-летнего украинца в Париже
- 15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинца. У парня в нескольких местах был пробит череп, многочисленные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Юношу ввели в искусственную кому.
- Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН сообщил, что посольство обратилось в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца.
- Впоследствии в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано зверское избиение 14-летнего Юрия.
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