Самому молодому раненому - 19 лет.

Утром во вторник, 29 октября, российская оккупационная армия атаковала Херсон, в результате чего два человека погибли и было ранено много людей. Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, примерно в 08:45 российские войска атаковали Херсон.

Сразу стало известно, что погиб 62-летний мужчина, который находился во дворе, информация о пострадавших уточнялась.

Впоследствии Прокудин заявил о еще одной жертве - ранения, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина.

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"В целом этот вражеский удар оборвал жизнь двух человек, еще семеро - травмированы", - уточнил чиновник.

Позже он сообщил, что в больницу обратилась еще одна 35-летняя женщина, которая получила тяжелые травмы, сейчас врачи делают все, чтобы спасти ее жизнь.

По данным ОВА, среди раненых - трое женщин, 40, 47 и 40 лет, а также четверо мужчин, 54, 39, 53 и 19 лет. У них - взрывные травмы и осколочные ранения.

Одному херсонцу оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Остальные - сейчас находятся в медучреждениях.

Обстрелы Херсонщины - последние новости

Напомним, вечером понедельника российские захватчики атаковали дроном "скорую", которая прибыла на вызов в населенном пункте Антоновка на Херсонщине. На месте погиб 64-летний врач "скорой". Ранения получили еще двое мужчин, 52 лет, а также фельдшер - они в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за атаки вражеского дрона пострадала 52-летняя женщина, она получила взрывную травму.

Также было атаковано село Станислав Херсонской области, в результате чего пострадала семья - двое взрослых и двое детей.

В частности, 44-летняя женщина получила контузию, закрытую черепно-мозговую травму, вывих плеча и ранение ноги, у 51-летнего мужчины - взрывная травма и контузия.

В детскую областную больницу доставлены два мальчика - 8 и 14 лет. У детей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и множественные повреждения, которые они получили из-за вражеского удара. Состояние детей - средней тяжести.

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