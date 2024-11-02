Пострадавшие доставлены в больницу, у них осколочные ранения, переломы, контузии.

Утром 2 ноября российская армия обстреляла поселок Зеленовка (Херсонская область), погибла женщина, среди раненых - трое детей.

Как сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, около девяти утра российская армия ударила из артиллерии по населенному пункту Зеленовка.

Предварительно было известно, что в результате обстрела, ранения получил 16-летний ребенок. У девочки - политравма, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу.

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Впоследствии чиновник рассказал о других пострадавших:

"Ранены еще двое детей. Это - 10-летний мальчик и 11-летняя девочка. У них диагностировали взрывные травмы, осколочные ранения и перелом. Также пострадала 67-летняя женщина. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, а также перелом голени".

Чиновник добавил, что всех госпитализировали. Также, по его словам, спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей 40-летней женщины. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября российская оккупационная армия атаковала Херсон, в результате чего два человека погибли - 62-летний мужчина и 66-летняя женщина. Еще около десяти человек были ранены.

Среди пострадавших - три женщины, 40, 47 и 40 лет, а также четверо мужчин, 54, 39, 53 и 19 лет. У них - взрывные травмы и осколочные ранения. Позже стало известно, что в больницу обратилась 35-летняя женщина, которая получила тяжелые травмы.

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