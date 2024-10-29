Несколько человек в тяжелом состоянии в больнице, среди них - фельдшер.

В Херсонской области российская армия нанесла дроновый удар по автомобилю скорой медицинской помощи, который прибыл на вызов.

Как сообщил в своем Telegram-канале начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, оккупанты атаковали жителей Антоновки и бригаду "экстренки" с беспилотника. В результате взрыва погиб 64-летний врач.

"Ранения получили еще двое мужчин, 52 лет, а также фельдшер. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь".

Кроме того, из-за атаки российского беспилотника взрывную травму получила 52-летняя женщина. Сейчас врачи ее дообследуют.

Видео дня

Российские удары по Украине

Как сообщал УНИАН, вечером оккупационные войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу, повредив трехэтажный дом, медицинское учреждение и газопровод. Погиб один человек, еще 11 - пострадали.

В Харькове также слышали взрыв. Оказалось, что российская армия сбросила авиабомбу на центр города, разрушив историческое здание Госпрома, находящееся под защитой ЮНЕСКО. В результате этого обстрела пострадали восемь человек.

Вас также могут заинтересовать новости: