Еще 210 тел нуждаются в дополнительных гистологических экспертизах для установлении причин смерти.

Из Ирпеня в морги на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти было доставлено 290 тел. Из них 161 – мужчины, 73 – женщины, 1 ребенок и 55 человеческих останков, пол которых определить невозможно.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Отчасти завершено проведение судебно-медицинских экспертиз. Причиной смерти 55 человек являются осколочные ранения, 40 — огнестрельные. Относительно 5 человек подтверждено, что причиной смерти являются черепно-мозговые травмы и даже влияние голода. 210 тел нуждаются в дополнительных гистологических экспертизах для установлении причин смерти", – сказала генпрокурор.

По ее словам, допрошены 228 свидетелей. В общем это – местные жители, те люди, которые не смогли эвакуироваться и стали свидетелями зверств.

Также известно о расстреле 7 граждан и мест их захоронения.

"При осмотре мест были найдены 5 трупов местных жителей, которые были расстреляны во дворе многоэтажки на улице Белокур и в помещении детского центра развития "Супердетки". Также подтвержден расстрел из танка автомобиля, в котором ехала женщина с 12-летним сыном и вероятно, со своим мужем, их похоронили в местном парке", — сказала Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, Ирина Венедиктова заявила, что первый этап расследования российских военных преступлений в Ирпене завершен. По ее словам, был проведен осмотр всех мест военных преступлений, которые были совершены в городе.

Вас также могут заинтересовать новости: