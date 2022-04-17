По убеждению Владимира Зеленского, необходимо мемориализировать события войны.

Архитекторы разрабатывают проект мемориального комплекса, посвященный истории разрушенного оккупантами моста в Киевской области, который соединял Ирпень и Бучу с Киевом.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил накануне в вечернем видеообращении, рассказывая о совещании, посвященном восстановлению городов и общин, которые оккупанты пытались уничтожить.

"Также обсудили и вопрос мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны. Обсудили, как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого и бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться", - отметил он.

По словам президента, как один из примеров, готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, соединявшего Ирпень и Бучу с Киевом. Историю людей, которые спасались по этому мосту и этой дороге в Киев от российских захватчиков.

Напомним, разрушенный мост стал единственным путём эвакуации для жителей захваченных городов Киевской области, а также он фактически остановил наступление армии РФ на Киев.

Министерство инфраструктуры сообщало, что в Киевской области разрушены еще четыре важных моста: на дороге М-06 в Стоянке, мост между Бучей и Ирпенем, на дороге М-07 в Гостомеле, а также мост через реку Буча на дороге Т-10-01.

На восстановление каждого моста потребуется примерно два-три месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: