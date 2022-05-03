По словам генпрокурора, 70% города повреждено.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о завершении первого этапа расследования российских военных преступлений в Ирпене Киевской области.

Об этом она рассказала во время брифинга с места событий.

"В Ирпене завершен первый этап следствия, осмотр места событий. Всех мест военных преступлений, которые были совершены здесь в городе. В течение 24 дней, с 4 по 28 марта, Ирпень был оккупирован. Сейчас Ирпень комплексно проработан силами прокуроров и следователей Нацполиции, Государственного бюро расследований. Пока город был под оккупацией, правоохранительные органы работали с пострадавшими, которые вынужденно эвакуировались из города", - сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что осмотр места событий начался с первых дней освобождения города.

"Хочу сказать, что Ирпень – это пример. Вы знаете, что здесь был комендантский час в течение 2 недель. И это дало возможность эффективно осмотреть место событий и провести первоочередные следственные действия", - подчеркнула Венедиктова.

По ее словам, 70% города повреждено. Во время осмотра было изъято 190 взрывоопасных предметов. Прокуроры и следователи зафиксировали применение врагом в отношении мирного населения запрещенного оружия: противопехотных и минометных мин, аэробаллистических ракет "Искандер-М", что является нарушением законов и обычаев войны.

Генпрокурор сообщила, что для проведения судебно-медицинской экспертизы было доставлено 290 тел, 105 на данный момент остаются неопознанными.

"Мы однозначно устанавливаем и будем устанавливать виновных лиц, и будем их показывать. Когда мы будем иметь понимание, что... у нас есть все законные основания начинать подозревать конкретных российских военнослужащих, мы будем обязательно публиковать их фото и данные. Пусть эти нелюди, которые воюют в нашей стране, знают, что мы каждого установим, вину каждого докажем и будем привлекать к ответственности", - подчеркнула Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, 2 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что первое подозрение в убийстве гражданского населения Украины российскими военными предъявлено.

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