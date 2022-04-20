В Ирпене после изгнания оккупантов появились сотни новых могил и целое кладбище изничтоженных автомобилей.
Фотокорреспондент УНИН побывал в этом небольшом городке под Киевом спустя три недели после освобождения.
Отметим, российские оккупанты заняли небольшой город Ирпень недалеко от Киева 27 февраля 2022 года, а освободить его удалось лишь 28 марта. Рашисты в течение месяца обстреливали город и терроризировали местное население – убивали, пытали, насиловали и марадерили. По данным на 30 марта, в Ирпене погибли до 300 гражданских и до 50 военных.
По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, только для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня требуется около 850 миллионов долларов. В то же время, стоимость восстановления уничтоженной городской инфраструктуры по предварительным подсчетам составляет около 150 миллионов долларов. Всего в городе повреждено более 1 тысяч зданий, 115 полностью разрушены.
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