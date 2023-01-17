Спасатели говорят, что служебные "носики" их напарников также трудоемко работали, разыскивая людей под завалами дома. Речь идет о ракетном теракте РФ 14 января, во время которого оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре ракетой Х-22.

Сотрудники ГСЧС рассказали о вкладе кинологов Межрегионального центра быстрого реагирования и их служебных собак в поисковые работы на завалах обрушившегося дома в Днепре, которые продолжались вплоть до сегодняшнего дня.

Пост благодарности четвероногим помощникам они опубликовали на странице в Telegram, отметив самых главных "героев": Давиденко Ирину с курцхаром Джоном, Найду Игоря с немецкой овчаркой Леди, Жарого Александра и Гармаша Сергея с бельгийскими овчарками Милкой и Чаком. Именно эта комнада "мечты" работала на месте происшествия.

"В первую ночь поисково-спасательных работ наши четырехлапые помощники обследовали около 500 кв. м завалов, помогли выявить пострадавших", - сообщает пресс-служба.

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В ГСЧС напомнили, что собаки во время подобной работы устают не меньше людей, однако именно их исключительное обоняние и инстинкты так важны для поиска и спасения украинцев.

"Лишь они могут помочь найти пострадавших. Благодарим наших помощников за отданную службу!", - говорится в сообщении.

Поисковые работы в Днепре

14 января армия РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в результате которого в жилой дом в Днепре попала ракета Х-22. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Сегодня в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 17 января 13:00 поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по жилому дому в Днепре завершены. В результате удара погибли 44 человека, травмированы 79 человек. Удалось спасти 36 человек.

Сейчас в отселении из разрушенного дома нуждаются 236 жильцов квартир.

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