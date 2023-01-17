Состояние поврежденного дома необходимо оценить, отметили в ГСЧС.

По состоянию на сегодня, 17 января, в многоэтажке в Днепре, которую серьезно повредили российские оккупанты, в отселении нуждаются жильцы 236 квартир.

Необходимо оценить состояние дома, создать соответствующую комиссию, которая обследует многоэтажку на пригодность для проживания в других секциях, об этом во время информационного телемарафона сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий.

"По предварительной информации, в отселении нуждаются жители 236 квартир, но этот вопрос относится к компетенции местных органов власти...", - сказал он.

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Смертоносный обстрел Днепра россиянами 14 января - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где жили более 1,1 тыс. людей. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Ее спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. Такую ракету может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк Российской Федерации.

17 января в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 13:00 поисково-спасательные работы в Днепре на месте ракетного удара были завершены. По последним данным, погибли 44 человека, а 79 - пострадали.

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