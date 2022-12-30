У этого Рождества привкус слез и цвет крови, однако нам хватит сил одолеть врага, убежден Главнокомандующий.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. У этого рождество привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага", – сказал он в видеообращении.

Залужный подчеркнул, что в борьбе рождается нация.

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"Пусть наша победа станет началом расцвета Украины и концом для России!", – пожелал он.

Как Украина будет праздновать Новый год 2023

В связи с полномасштабным вторжением России на территорию нашей страны, в этом году не будет массовых гуляний, шумных ярмарок, больших новогодних концертов и тому подобное.

Салютов и фейерверков также не предусмотрено. Во многих регионах это запрещено, в других украинские правоохранители также призвали граждан быть ответственными и не использовать пиротехнические изделия.

Некоторые города, например, Киев, Львов, Харьков, Николаев праздничные декорации установили. Другие отказались от и от этого.

Комендантский час в Украине в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января не отменят.

Также ожидается, что аварийных отключений света на праздники не будет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что их не будут использовать, если россияне не станут обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру.

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