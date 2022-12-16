Новогоднее "дерево" разместят на памятнике Святому Николаю, защитное сооружение которого покрыли маскировочной сеткой и иллюминацией.

В Николаеве новогодняя елка 2023 будет в военном стиле. Новогоднее "дерево" установят в центре города на месте памятника Святому Николаю: сооружение покрыли маскировочной сеткой и иллюминацией.

Как передает Суспільне, скульптуру покровителя города Святого Николая еще осенью закрыли от обстрелов мешками с песком. Накануне новогодних праздников защитную конструкцию памятника покрыли шестью маскировочными сетками, которые изготавливали волонтеры.

"Елка будет состоять из шести секций, каждая секция в высоту - 6 метров, в ширину - 2,5 метра. Потом будет демонтаж, будет разворачиваться каждый "лепесток", мы так назвали, сверху донизу, и стягиваться стяжками. После этого елка будет украшена шариками и гирляндами. Дети смогут наслаждаться новогодними праздниками", - рассказала организатор производства Наталья Куличковская.

Изготавливали стики в импровизированном швейном цехе волонтеры, которые шьют амуницию для Вооруженных сил Украины.

"Поскольку в этом году у нас не запланирован Новый год, но наши дети здесь ни к чему, мы решили сделать сюрприз и все же в городе будет елка, но фронтовая. Я думаю, наши дети поймут ситуацию, а родители будут рады, что будет место, куда можно привести детей", - пояснила Куличковская.

Как рассказал начальник городского управления культуры Юрий Любаров, елку в военном стиле решили украсить иллюминацией.

"Смысл не в том, что мы увидим, смысл в том, что мы почувствуем. Это такой проект, наши коллеги такое название придумали — "Елка несокрушимых". Какие времена, такая и елка. Здесь защитное сооружение вокруг Святого Николая, и вокруг этого защитного сооружения еще одно защитное сооружение сейчас отстраивается. Это будет такой символ николаевского Нового года, Рождества этого года", - пояснил Любаров.

Новый год 2023: что известно

Ранее УНИАН писал, что во Львове решили не отказались от установки новогодней елки. Но традиционной праздничной ярмарки в городе в этом году не будет.

Напомним, что активная дискуссия была относительно главной елки Украины. Многие украинцы выступили против установки новогоднего дерева в столице, появлялись соответствующие петиции на сайте президента и Киевского горсовета.

В конце концов столичные власти все же решили установить елку за счет меценатов, украсить ее энергосберегающими гирляндами, присоединенными к генератору, и обустроить на этом же месте пункт подзарядки гаджетов.

В Харькове, который до сих пор страдает от постоянных обстрелов со стороны оккупантов, новогодняя елка появилась в безопасном месте – на станции метрополитена.

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